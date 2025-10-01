La denuncia del sindacato mondiale. "Troppe partite sono un rischio per la salute dei nostri calciatori»

I campanelli d’allarme, le denunce e le statistiche di un anno fa non sono bastate. Anzi, pare vada addirittura peggio. Una stagione prolungata dal Mondiale per Club, vacanze limitate e viaggi sempre più frequenti: gli impegni dei calciatori stanno diventando sempre più pesanti, avverte il sindacato dei giocatori Fifpro in un rapporto pubblicato lunedì. Un esempio fra tanti: il difensore del Paris Saint-Germain Achraf Hakimi, che aveva già disputato 53 partite nel 2023-2024, é salito a 69 la scorsa stagione. Un aumento quasi del 30% dovuto alle competizioni internazionali per club. Bastoni dell’Inter, Fabian Ruiz del PSG e Valverde del Real Madrid hanno disputato più di 70 partite la scorsa stagione, "Questo accumulo di gare rappresenta un rischio per la salute dei giocatori", spiega il rapporto, che cita il caso del centrocampista spagnolo Rodri: dopo diversi anni molto impegnativi, ha saltato quasi tutta la stagione 2024-2025 a causa della rottura del crociato, prima di infortunarsi nuovamente al Mondiale per club a fine giugno, compromettendo così la sua preparazione per la nuova stagione.

La Fifpro sottolinea anche il brevissimo periodo di ferie previste dai club partecipanti a quest’ultima competizione: nessuno ha concesso ai propri giocatori di prendersi 28 giorni di riposo, durata raccomandata dal sindacato. Lo stesso vale per il periodo pre-campionato - tra la ripresa e l’inizio dei vari tornei - che la Fifpro vorrebbe pure di 28 giorni, e che quest’anno è stato particolarmente breve: solo 7 giorni per il Psg campione d’Europa, 13 per il Chelsea.

Oltre a questo periodo totale di otto settimane tra due stagioni, il sindacato chiede altre garanzie, come una pausa obbligatoria di una settimana a metà stagione, l’imposizione di un giorno di riposo settimanale minimo e garanzie specifiche sul carico di lavoro degli under 18. Con la Coppa del Mondo del 2026 a pochi mesi dal via, la FifPro mette anche in guardia dai rischi delle temperature torride.

M.B.