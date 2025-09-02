La Folgore scatta al fotofinish. Per i brianzoli passaggio del turno con una zampata di Lipari al 95’

La zampata di Lipari allo scoccare del 95’ regala il passaggio del turno di Coppa Italia alla Folgore Caratese. Non una cosa scontata, visto che tante big alla prima partita ufficiale dell’anno ci hanno lasciato le penne, vedi Desenzano, Palazzolo e CasateseMerate. Una vittoria (3-2) che acquisisce maggior peso se letta da questa prospettiva, ma che offre a mister Belmonte anche tanti spunti veri, perché scaturiti da un match ufficiale e non da un’amichevole, su cui lavorare per farsi trovare pronti per l’esordio di campionato di domenica in casa contro la Varesina.

"Ho visto tanti aspetti positivi, ma anche negativi, su cui lavorare, a partire dalla gestione del vantaggio dopo il 2-1. Essere andati al riposo avanti di un solo gol, dopo un gran primo tempo, lascia l’amaro in bocca, c’era sicuramente da concretizzare molto di più. Negli ultimi 20 minuti ci siamo abbassati un po’ troppo. Credo sia più una questione mentale che fisica, visto che stavamo bene di gambe".

Ro.San.