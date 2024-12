La formula. Semifinali giovedì e venerdì, finale il 6. Subito ai rigori in caso di parità al 90’

Inter-Atalanta sarà la prima semifinale della Supercoppa Italiana. Il fischio d’inizio è previsto giovedì 2 gennaio alle 20 (le 22 in Arabia Saudita) all’Al-Awwal Park di Riyad. Alla stessa ora del giorno successivo scenderanno invece in campo Juventus e Milan. La finalissima, ancora alle 20 italiane, è in calendario lunedì 6 gennaio. La formula prevede che non ci siano tempi supplementari in caso di parità al termine dei regolamentari. In tutte e tre le partite, infatti, si andrà eventulmente ai calci di rigore senza passare dall’extra-time.

È il secondo anno che la Supercoppa Italiana si gioca con quattro squadre iscritte e non le due finaliste. Alla vincitrice del campionato e a quella della Coppa Italia sono infatti state aggiunte, dalla passata stagione, la seconda classificata dell’ultima Serie A (nel caso specifico il Milan arrivato dietro all’Inter) e la finalista di Coppa Italia (l’Atalanta battuta dalla Juventus).

L’impegno in Arabia Saudita costringerà le quattro partecipanti a rinviare le partite inizialmente in calendario per la diciannovesima giornata di Serie A. Il 14 gennaio si disputeranno Como-Milan alle 18 e Atalanta-Juventus alle 20.45, mentre il 15 alle 20.45 è prevista Inter-Bologna.

M.T.