La gara al voltini. La Pergolettese ospita il Cittadella : "Obiettivo tre punti senza sbavature»

Gara casalinga per la Pergolettese che stasera alle ore 20.45 ospita allo stadio Voltini il retrocesso Cittadella nella terza giornata del campionato di lega pro. La formazione gialloblù cerca davanti al pubblico amico il secondo successo consecutivo dopo l’impresa di Lumezzane sette giorni fa. In settimana la squadra ha lavorato bene e ci sono tutti i presupposti per disputare un grande match contro una compagine di alto livello costruita per l’immediato ritorno tra i cadetti. Stando alle indicazioni della rifinitura confermato il modulo offensivo 4-3-3 che dovrà essere efficace in tutte le zone del campo e in maniera particolare in zona offensiva dove servirà il cinismo dimostrato domenica scorsa in terra bresciana. Partiranno dalla panchina gli ultimi arrivati Di Gesù’,centrocampista classe 2002 prelevato dal Lecco,e Pala,ventenne attaccante ex Giana Erminio. A inquadrare la partita del Voltini mister Curioni : " Vogliamo dare continuità di risultati positivi e faremo di tutto per ottenere i tre punti e regalare ai nostri splendidi tifosi un’altra gioia. Il Cittadella e’ squadra esperta composta da giocatori abituati a palcoscenici superiori che però si sono già calati nella realtà della serie C,per portare a casa punti servirà la gara perfetta senza sbavature", conclude il tecnico cremasco. PERGOLETTESE (4-3-3) Cordaro, Aidoo, Benvenuto, Lambrughi, Capoferri, Dore, Arini, Careccia, Ferrandino, Tomaselli, Corti Raffaele Sisti