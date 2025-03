La gara comincia con trenta minuti di ritardo, i tifosi sugli spalti costretti a tornare a casa. Orvietana, pareggio in rimonta a porte chiuse. Paletta riprende il Terranuova nel primo tempo

ORVIETANA 1 TERRANUOVA TR. 1

ORVIETANA: Rossi, Paletta, Bologna (46’ Caravaggi), Ricci, Mauro, Berardi, Sforza, Fabri (85’ Darboe), Panattoni (87’ Marcheggiani), Simic (85’ Esposito), Caon. All. A. Rizzolo

TERRANUOVA TR.: Timperanza, Bega, Saitta, Privitera (82’ Sacconi), Massai, Iaiunese (82’ Dini), Mannella (55’ Lischi), Marini (67’ Petrioli), Tassi, Cappelli (55’ Senzamici), Degl’Innocenti. All. M. Becattini

Arbitro: A. Gaetano Bonasera di Enna

Marcatori: 25’ Bega (r) (T) – 28’ Paletta (O)

Note: Gara a porte chiuse, iniziata con 30’ di ritardo (foto by Reby Animobono)

ORVIETO – Il fischio d’inizio arriva in extremis causa un problema burocratico sorto fra il Comune e l’Orvietana risolto dopo una serie di telefonate incrociate da cui sono venuti i necessari chiarimenti. Chi ne paga subito le spese è il pubblico costretto a tornarsene a casa in quanto considerato che si giocherà a porte chiuse. Sul campo, più dei giocatori, comanda un vento fastidioso i cui cambi di direzione rendono arduo mettere in atto anche i propositi migliori . Nell’Orvietana c’è la novità Bologna, in campo dal primo minuto con Rossi che torna tra i pali. La partita propone la sfida tra le due formazioni più scarse, l’Orvietana in casa, il Terranuova in trasferta. C’è, quindi, poco da meravigliarsi, Eolo a parte, se la partita fatichi parecchio a decollare: sono tante le pallonate come, poco, il gioco ordinato. Inatteso, poco dopo la metà del tempo, arriva, inconsueto, un errore di capitan Ricci per mettere l’intraprendente Iaiunese a tu per tu con Rossi, il quale non riesce a evitare il fallo da rigore. Sul dischetto va Bega a segnare il suo quinto penalty della stagione. La gioia degli ospiti ha breve durata. Caon guadagna un calcio piazzato, calcia Simic, l’azione si prolunga e alla fine è Paletta a trovare il pertugio per rimettere le cose in parità. Prima del riposo Caon ha sui piedi la palla per il raddoppio ma conclude alto. Finisce il tempo e, alla prova dei fatti, anche la partita. Nella ripresa viene a mancare pure l’innesco affinché il gioco decolli su ambo i fronti. La gara va verso lo spegnimento.

Roberto Pace