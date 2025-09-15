LA GARA FINISCE TRA GLI APPLAUSI. Il Trestina schianta il Ghiviborgo con un secco 3-0. Sblocca Ferri Marini, poi Priore, chiude Mercuri

TRESTINA 3 GHIVIBORGO 0

TRESTINA (4-4-2): Bonifacio 6,5; Ubaldi 6,5, Sensi 7, Scartoni 7 (32’ s.t. De Meio 6,5), Giuliani 6,5 (19’ s.t. Dottori 6,5); Nouri 7, Tolomello 6,5 (9’ s.t. D’Angelo 7), Ferrarese 6,5, Mercuri 7 (24’ s.t. Proietti Zolla 6,5); Priore 7, Ferri Marini 6,5 (28’ s.t. Manfredi 6). All. Croce 7 (Calori squalificato)

GHIVIBORGO (4-3-3): Butano 6; Baldacci 5,5, Vecchi 6, Del Dotto 5,5, Ceccanti 5,5 (1’ s.t. Arcuri 6); Cannarsa 6,5, Signorini 6 (13’ s.t. Citarella 6), Musatti 6 (17’ s.t. Ricci 6); Boiga 5 (23’ s.t. Mion 5,5), Thioune 6 (23’ s.t. Ragghianti 6), Mariotti 5. All. Ingenito 5,5

Arbitro: Previdi di Modena 6,5

Marcatori: 10’ p.t. Ferri Marini, 25’ p.t. Priore, 18’ s.t. Mercuri

TRESTINA - Un ottimo Trestina supera il Ghiviborgo con un 3-0 che non ammette repliche e fotografa una prestazione di assoluto livello di una squadra altotiberina che nella circostanza si dimostra solida in difesa, aggressiva a centrocampo ed incisiva in avanti. Al 10’ i padroni di casa passano: Nouri salta Baldacci e dal fondo serve un assist che Ferri Marini deve solo ribadire in gol. Il pressing dei locali impedisce agli avversari di imbastire azioni manovrate ed al 20’ un contropiede sull’asse Priore-Nouri non è finalizzato da Mercuri, contrato al momento del tiro. Ancora una chance per i bianconeri al 24’ (colpo di testa da distanza ravvicinata di Ferri Marini su corner di Giuliani), quindi 1’ dopo il Trestina raddoppia: cross da sinistra di Ferri Marini, il pallone attraversa tutta l’area, splendido stacco aereo di Priore che di testa firma il 2-0. Solo allora il Ghivigorgo prova ad avanzare il baricentro del suo gioco, ma l’unica chance arriva al 41’ con un colpo di testa di Thioune che termina a lato di poco. Toscani più propositivi in avvio di ripresa con Cannarsa. Al 18’ il Trestina chiude i giochi; D’Angelo sfonda a destra ed appoggia a Mercuri, che da due passi insacca. Al 29’ Bonifacio alza sopra la traversa un colpo di testa di Baldacci, al 44’ De Meio salva su Citarella. Al termine applausi dei tifosi.

Paolo Cocchieri