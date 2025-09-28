La giornata di eccellenza. Anticipo, il Bastia supera la Pontevecchio

Acquista il giornale
di NICOLA AGOSTINI
28 settembre 2025
La quarta giornata di Eccellenza si è aperta con la vittoria del Bastia, con rete di Romio, che ha superato 1-0 la Pontevecchio, in trasferta, agganciando, per una notte, la vetta della classifica. Il quadro della quarta giornata (alle 15,30). Ellera-Spoleto: partita che può fare da trampolino per entrambe le formazioni. Fari puntati, in casa Spoleto, sull’ex Luparini Nuova Alba-Atletico Bmg: gara-verità per la Nuova Alba, chiamata a muovere la classifica. L’Atletico Bmg vuole ritrovare la vittoria in campionato. Pierantonio-Pietralunghese: big match di giornata. I padroni di casa per riscattare il ko di domenica scorsa, la Pietralunghese vuole mantenere la vetta nel derby del tartufo. Pontevalleceppi Ripa-Olympia Thyrus: punti pesanti in palio al Borgioni. Nella Thyrus subito a disposizione il neo acquisto Alivernini. San Venanzo-Narnese: per i padroni di casa la missione è muovere la classifica. La Narnese però non vuole fare sconti. Tavernelle-Santa Sabina: i gialloverdi di Farsi sanno di non poter lasciare punti al Moratti. Il Santa Sabina va a caccia di continuità. Terni Fc-Angelana: super sfida di giornata con le due battistrada che si sfidano.

