La Jesina regola il Villa con un gol "fantasma"

jesina

2

villa san martino

0

NA: Gasparroni, Borocci, Di Gennaro, Zagaglia, Marengo, Lapi, A.Massei, Paradisi, Cordella (40’ st Tittarelli), Russo (24’ st Zandri), F. Massei (22’ st Zang Owona).

All. Mirco Omiccioli

VILLA SAN MARTINO: Bulzinetti, Fabbri, Bonci, Ascani, Belleroni, Montanari, Fed.Tatò (10’ st Bartolucci), Pasini (10’ st Tartaglia), Batornioli, Paoli, Marinelli (10’ st Fra. Tatò).

All. Alain Pompei

Arbitro: Cerolini (Mc)

Reti: 2’ pt A.Massei, 30’ pt Paradisi

Note: Un centinaio di spettatori. Calci d’angolo 6 a 6. Ammoniti: Poli, Pompei, Batornioli, Montanari, Tittarelli. Espulsi: Marengo (23’ st doppia ammonizione), Ascani (36’ st rosso diretto).

Continua senza scossoni - ancora immutato il distacco di 4 punti in classifica – l’inseguimento a distanza tra la capolista Fermignanese e l’inseguitrice Jesina. Contro il Villa San Martino di ieri ottava vittoria consecutiva (senza subire gol) da inizio girone di ritorno, decisivo il buon primo tempo dei leoncelli bravi a sbloccare il risultato dopo appena due giri di lancetta grazie alla spettacolare bordata dal limite dell’area di A.Massei, palla all’incrocio sulla corta respinta della difesa.

Il raddoppio alla mezz’ora: perfetta parabola di Paradisi su calcio di punizione traversa interna, palla sulla linea di porta. Gol, non gol? A togliere ogni dubbio, in assenza di filmati e tecnologie, il guardalinee in decisa rincorsa, bandierina puntata verso centro del campo. Senza dannarsi più di tanto la Jesina si limitava a controllare accusando qualche difficoltà a metà ripresa in inferiorità (doppio giallo a Marengo) salvo ritrovare equilibri e parità numerica un quarto d’ora dopo a seguito dell’espulsione di Ascani. E domenica prossima trasferta a Lunano per provare a suonare la nona.

Gianni Angelucci