La Juve da Trump tra guerre e polemiche transgender: gelo con Weah e McKennie

Trump, Weah e McKennie: gelo nello studio ovale

Una ridda di prese di posizione di Donald Trump, seduto alla sua scrivania e con la Juve alle sue spalle. Tutto vero, nonostante le scene surreali, quasi da film. Trump è partito lodando i giocatori americani della Juve, Timothy Weah e Weston McKennie, ma sempre a suo modo, mettendoci dentro l’immigrazione: “Avete due grandi giocatori americani in squadra, sono fantastici. La gente che viene qui da noi deve farlo legalmente, come questi ragazzi dietro di me. Devono amare l’America altrimenti non li vogliamo”. Alè. Successivamente sono arrivate le domande della stampa, sempre con la Juve alle spalle, quasi da soprammobile alle dichiarazioni della persona più potente al mondo. L’Iran? Eccolo: “Non so se attaccherò, ma non possiamo permettere di avere armi nucleari”, il messaggio di Donald sotto lo sguardo esterrefatto dei giocatori juventini, protagonisti involontari di una intervista geopolitica. Poi, il tema transgender, dei diritti, della possibilità di fare sport professionistico, aspetti che Trump ha liquidato tra l’imbarazzo generale, chiedendo ai giocatori della Juve se una donna avesse potuto giocare con loro. In quegli istanti di interminabile silenzio è intervenuto il direttore generale Damien Comolli: “Abbiamo una squadra femminile molto forte”, la sua risposta, prontamente ribattuta da Trump ‘Ma le donne dovrebbero giocare con altre donne, giusto?’. A corredo delle dichiarazioni di Trump, gli sguardi truci e seri proprio dei due giocatori americani alle sue spalle, due che probabilmente non avrebbero votato per lui. Le posizioni di McKennie sono note, non è esattamente un sostenitore di Donald, mentre Timothy Weah si è espresso così dopo l’incontro: “Mi ha colto di sorpresa, quando ha iniziato a parlare di politica dentro di me ho pensato: io voglio solo giocare a calcio”. Già, calcio e politica meglio tenerli separati.