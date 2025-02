La lotta per la salvezza. Mantova senza paura contro il Palermo

Dopo due sconfitte consecutive, che hanno fatto scivolare i biancorossi ai margini della zona playout, il Mantova deve cercare di rialzarsi in casa di un Palermo dalle grandi ambizioni. La squadra rosanero è in ritardo rispetto agli obiettivi della vigilia, ma durante il mercato invernale ha rinforzato una rosa già ricca di nomi importanti. Strada che si prospetta in salita, dunque, per i virgiliani, ma mister Possanzini (nella foto) carica i suoi: "Quando perdi due partite, certo c’è qualche contraccolpo. La squadra, però, sta bene e c’è la consapevolezza, al di là del risultato, di quello che abbiamo fatto nelle ultime due gare. Ci aspetta una sfida impegnativa. In settimana ci siamo allenati con intensità, cercando di limare le cose che non vanno bene e alzare ulteriormente il livello. Dobbiamo mettere via alcune nostre paure e scendere in campo decisi a fare la nostra partita perché abbiamo le nostre carte da giocare" per la salvezza.

Gli altri risultati: Catanzaro-Cittadella 1-0 (giocata venerdì); Carrarese-Salernitana 3-2; Modena-Spezia 1-1; Sassuolo-Brescia 2-0; Sudtirol-Sampdoria 2-1.

Le partite di oggi: Frosinone-Reggiana; Juve Stabia-Cosenza; Palermo-Mantova; Cesena-Pisa.

Classifica: Sassuolo 61 punti; Pisa* 53; Spezia 50; Cremonese 41; Catanzaro 39; Juve Stabia* 36; Bari 34, Cesena* 33; Palermo* e Modena 31; Carrarese e Cittadella 30; Brescia 29; Reggiana*, Mantova*, Sampdoria e Sudtirol 28; Salernitana 25; Frosinone* 22; Cosenza* 21. *una gara in meno.

L.M.