Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. La maratona della Leon. Cinque partite in 15 giorni

La maratona della Leon. Cinque partite in 15 giorni

L’allenatore Vullo: "Le mie parole d’ordine sono divertimento e passione"

di ROBERTO SANVITO
10 settembre 2025
L’allenatore Matteo Vullo (al centro) Nessun timore per la sequela di partite che attendono la sua squadra

L’allenatore Matteo Vullo (al centro) Nessun timore per la sequela di partite che attendono la sua squadra

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Per salutare il ritorno in serie D della Leon bisognerà attendere sabato pomeriggio, quando gli orange esordiranno in casa contro la Virtus Ciserano, in vista poi del recupero di mercoledì contro il Milan Futuro. Considerando anche il turno infrasettimanale di mercoledì 24 contro un’altra big come il Caldiero, Bonseri e compagni giocheranno 5 partite in 15 giorni. Ma l’allenatore, Matteo Vullo, non è persona che si spaventa. "Sono uno abbastanza litigioso, ma il mio piacere nel litigare è incentrato sull’avere un confronto diretto con quelli che poi sono i veri protagonisti, quelli che scendono in campo. E se non c’è un confronto diretto, leale, manca la base di tutto", dice il tecnico ex Crema, che nel preparare una stagione così impegnativa fa leva anche sugli aspetti umani, non solo tecnici.

"Le mie parole d’ordine sono divertimento e passione – spiega –. Il nostro è un lavoro che va svolto con grande impegno e serietà, ma che deve portarci benefici non solo a livello economico, ma anche mentale. Ci deve far star bene e deve far star bene gli altri, trasmettendo emozioni". Preciso l’indirizzo per il mercato: "Completare la squadra con giocatori forti e persone di spessore che sanno stare bene insieme".

Ro.San.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su