La maratona della Leon. Cinque partite in 15 giorni

Per salutare il ritorno in serie D della Leon bisognerà attendere sabato pomeriggio, quando gli orange esordiranno in casa contro la Virtus Ciserano, in vista poi del recupero di mercoledì contro il Milan Futuro. Considerando anche il turno infrasettimanale di mercoledì 24 contro un’altra big come il Caldiero, Bonseri e compagni giocheranno 5 partite in 15 giorni. Ma l’allenatore, Matteo Vullo, non è persona che si spaventa. "Sono uno abbastanza litigioso, ma il mio piacere nel litigare è incentrato sull’avere un confronto diretto con quelli che poi sono i veri protagonisti, quelli che scendono in campo. E se non c’è un confronto diretto, leale, manca la base di tutto", dice il tecnico ex Crema, che nel preparare una stagione così impegnativa fa leva anche sugli aspetti umani, non solo tecnici.

"Le mie parole d’ordine sono divertimento e passione – spiega –. Il nostro è un lavoro che va svolto con grande impegno e serietà, ma che deve portarci benefici non solo a livello economico, ma anche mentale. Ci deve far star bene e deve far star bene gli altri, trasmettendo emozioni". Preciso l’indirizzo per il mercato: "Completare la squadra con giocatori forti e persone di spessore che sanno stare bene insieme".

Ro.San.