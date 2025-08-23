Paolo Belli: “La mia musica tra Juve e ciclismo”

Bologna, 23 agosto 2025 – Paolo Belli, nel video del suo ultimo brano, ’Voglio tutto l’amore che c’è’, lei fa il giornalista del tg. Vuole rubarci il lavoro?

"Ah ah. No, no. In realtà come capita spesso, l’origine dell’idea è casuale, stavamo facendo le foto per il disco in uno studio polivalente, abbiamo visto una scrivania con un telefono dei miei tempi e siccome ormai anche le radio chiedono di avere un video, abbiamo assecondato le nostre origini".

Ovvero?

"Chi viene dalle nostre parti spesso trova un modo goliardico per risolvere una situazione. Abbiamo messo una telecamera fissa, fatto il playback, ed ecco che da un gioco è uscita una cosa che sta piacendo. Ma non voglio allargarmi, mi hanno chiesto tante volte di fare cose che non erano il mio mestiere e ho detto no".

Comunque un suo brano è una notizia, non ne pubblica ogni anno.

"Ma se non sei uno dei grandissimi, come Vasco o Ligabue, ora l’industria discografica ha un senso diverso. Io cerco di essere coerente con le mie vendite e so che non pareggerei i 40-50mila euro che servono quando vai in studio. Allo stesso tempo mi sento responsabile di una mia ’micro-azienda’ fatta di una trentina di persone tra musicisti, tecnici, addetti in ufficio...il mio microcosmo di riferimento rimane la tv, ma è importante avere anche pezzi nuovi nei concerti. E avendo musicisti straordinari si riesce a fare tutto ’buona la prima’, come si dice. E c’è un’altra cosa".

Quale?

"Io da quasi 40 anni faccio quello che sognavo da bambino, è arrivato il momento di dare l’opportunità ad altri ragazzi di realizzare il sogno che avevo io. Tra i brani che mi arrivano quotidianamente ho scelto quello dei Nera Band, un gruppo di Firenze prodotto da un ragazzo di Reggio Emilia. Un pezzo che rispecchia il mio modo di pensare, la mia missione è portare gioia e divertimento. Senza perdere di vista la mia età per essere credibile, ne parlavamo l’altro giorno con Jovanotti. Non possiamo usare linguaggi da ragazzini".

Lei è juventino sfegatato.

"Fin dalla prima foto che mi hanno fatto ero avvolto in una bandiera bianconera. A casa mia si è sempre mangiato calcio, Juve e ciclismo. Mio padre è stato anche un ottimo arbitro. Ho anche un cane che si chiama Juve e ovviamente per sfottermi gli amici mi chiedono se ruba gli ossi agli altri cani".

Idolo d’infanzia?

"Anastasi, per tanti motivi. Perché segnava gol quando io ero bambino, per la sua storia di riscatto da scugnizzo al nord, erano tempi diversi e più romantici. Ma in generale sono legato soprattutto alla concezione dello sport con l’avversario da rispettare, con regole da osservare. Quando c’è un’altra squadra italiana nelle coppe europee, anche se è una mia rivale, se gioca bene sono contento".

Anche perché lei a calcio ha giocato ed era anche forte.

"È una questione di atteggiamento, anche quando vado in bicicletta, alla fine do la mano all’avversario sempre. Per me la Juventus è uber alles, ma se l’avversario è superiore non cerco scuse. È quello che sto cercando di insegnare ai miei nipotini, lo sport è veramente importante per la crescita culturale e solidale".

L’inno della Juve è suo.

"Mi chiamano dicendomi: lo staff di Ramazzotti ha preparato una cosa, l’abbiamo fatta cantare ai calciatori però non funziona. Ci puoi mettere le mani tu? Ho detto di sì, ma l’ho fatta a modo mio ovviamente, ci ho messo i fiati, il ritmo ed è diventata tutta un’altra canzone, il bianco che abbraccia il nero è il mondo colorato che sogno, senza razzismo. E non sai che piacere mi dia essere diventato il dodicesimo uomo nelle partite in casa. Poi ci ho messo una modulazione, un cambio di tonalità ed è incredibile come tutta la curva riesca a prenderla quando il dj toglie il volume, è una figata".

Sport e musica sono simili.

"Hai proprio ragione. Non arrivi da nessuna parte se hai solo talento, se hai solo la forza fisica, devi essere la somma di tante cose. Anche nella musica puoi studiare finché vuoi, ma non cresci se poi non ti confronti con gli altri, perché trovi sempre dei musicisti più bravi di te che ti stimolano a essere all’altezza. Io alla mia band prima dei concerti lo dico sempre: dobbiamo portare a casa i tre punti stasera. La grande differenza è che le stesse persone che oggi sono dentro uno stadio alla partita da avversari, spesso il giorno dopo sono nello stesso stadio a un concerto, uno fianco all’altro che cantano assieme e si abbracciano anche se non si conoscono. Ci vorrebbe in tutto lo sport una mentalità da terzo tempo del rugby".

Nella musica esiste?

"Io posso parlare per la mia big band: sul palco non c’è la gara a chi fa meglio l’assolo, ma a chi aiuta meglio l’altro. Nello sport dovrebbe essere uguale. Basterebbe ricordarsi che non cerchi solo l’applauso del pubblico, devi cercare di farti ricordare anche il giorno dopo. Al mio nipotino che fa le gare in bicicletta sto cercando di insegnare questo. Non è un gioco, devi dare l’anima tutti i giorni, perché se hai talento ma non lo coltivi è come se tu stessi bestemmiando contro qualcuno dall’alto che quel talento ti ha dato. A lui piace Pogacar, ma per arrivare anche solo ad essere uno dei 200 corridori che partecipano al Tour de France ti devi impegnare quotidianamente, guardare come sono arrivati fin lì, stare attento all’alimentazione, andare a letto presto. L’esempio è Cristiano Ronaldo: nasce col talento, ma è il primo ad arrivare e l’ultimo a andare via".