La Montemarcianese evita la sconfitta in casa. Castelfrettese piegata con un autogol in un finale thrilling

MONTEMARCIANESE: Fabrizzi, Formica, Burini (35’st Rosi), Rossetti, Lucci, Cucinella, Sabbatini (43’st Ubertini), Gregorini, Pellonara, Daidone, Gramazio (35’st Giancamilli). All. Profili

CASTELFRETTESE: Giovagnoli, Mazzarini, Bartolini, Rinaldi, Mazzieri, Ortolani, Brunori, Rossini (33’st Zannini), Serrani (43’st Lazzarini), Gabrielli (30’st Parasecoli), Cerasa (3’st Polenta). All. Bugari

ARBITRO: Uncini di Jesi RETI: 17’pt Gabrielli ( C), 49’st autogol di Mazzarini (M)

La Montemarcianese acciuffa il pari all’ultimo respiro grazie ad un autogol. Un episodio che permette ai locali di non rovinare il primo storico match casalingo della neonata società. L’equilibrio del primo tempo viene spezzato dal classico gol dell’ex: un cross ben calibrato dalla sinistra pesca in controtempo la difesa della Montemarcianese, ma non Gabrielli che trova equilibrio e coordinazione per battere Fabrizzi. Nella ripresa la Montemarcianese preme sull’acceleratore, Gramazio è il più intraprendente ed anche il più pericoloso. Ancora Montemarcianese in pressione: le punizioni di Daidone sono costanti spine nel fianco per i ragazzi di Bugari. Prima serve Pellonara che di testa non centra la porta, poi tocca a Giovagnoli superarsi e salvare il risultato su Cucinella, servito dal solito Daidone. L’ estremo difensore non può nulla, a tempo scaduto, sulla sfortunata deviazione di Mazzarini.

Nicolò Scocchera