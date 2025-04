La Narnese trionfa nel campionato Juniores A1 e punta agli spareggi nazionali

Una vittoria speciale. La Narnese torna a vincere il campionato Juniores A1. Il successo contro l’Amerina, nel posticipo di Lugnano in Teverina, ha consegnato ai rossoblù il primo posto. Adesso sarà proprio la Narnese a rappresentare l’Umbria negli spareggi nazionali per la conquista dello scudetto di categoria. Primi avversari i toscani della Sestese, da sempre tra le migliori compagini d’Italia nella Juniores. E domenica battendo il Tavernelle, con un ko del Sansepolcro, i rossoblù potrebbero conquistare la D. "Non guardiamo troppo avanti – precisa il presidente Paolo Garofoli – e godiamoci il successo di questi ragazzi che hanno disputato una stagione straordinario. L’ultima volta che la Narnese aveva vinto il campionato Juniores, c’era in panchina Mauro Di Domenico che ci ha lasciati proprio un mese fa. Mi piace pensare che ci sia anche il suo zampino dietro questo successo". Un plauso speciale al ds Gianluca Gambini: "É stato un piacere accompagnare i ragazzi in questa grande crescita. Un grande applauso va poi a Leonardo Cori che a 24 anni, alla prima esperienza da allenatore dopo aver dovuto lasciare il calcio giocato, ha vinto un campionato".