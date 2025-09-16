La novità. Svolta storica nei calendari internazionali Fifa. Dal 2026-2027 tre settimane di stop a settembre

Una modifica storica, non solo una novità che può “alleggerire“ le preoccupazioni di società e calciatori: la Fifa ha deciso che dalla prossima stagione cambierà il calendario internazionale. Dopo il Mondiale del 2026 e almeno per il successivo quadriennio le tradizionali soste di settembre e ottobre saranno unificate in un’unica finestra di tre settimane, in programma da lunedì 21 settembre a martedì 6 ottobre. In questo arco di tempo le nazionali disputeranno quattro partite invece di due, mentre la consueta pausa di novembre resterà invariata.

Abolita quindi la seconda finestra di inizio stagione che viene inglobata nella prima. Restano invece le soste programmate a novembre, marzo e giugno. Si andrà avanti così fino al Mondiale 2030. La decisione è anche la conseguenza delle continue critiche e lamentele di club, allenatori, calciatori e tifosi contro un calendario sempre più ingolfato. L’obiettivo è ridurre i continui viaggi intercontinentali dei giocatori e, al tempo stesso, offrire ai club maggiore continuità negli allenamenti.

Negli ultimi anni l’intasamento dei calendari ha sollevato numerose polemiche: campionati, coppe europee, tornei internazionali e amichevoli hanno portato a un incremento del numero di partite e a un calo dei periodi di recupero. Le conseguenze si sono tradotte in più infortuni e in prestazioni spesso condizionate dalla stanchezza. Nei prossimi anni si capirà se questa modifica (che non riduce il numero complessivo delle partite) riuscirà davvero a migliorare il benessere dei calciatori. G.M.