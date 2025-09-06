La nuova Pro Sesto si presenta ai tifosi : "Obiettivo? Migliorare l’ottavo posto"

Parte tra entusiasmo e alte aspettative la nuova stagione della Pro Sesto 1913, che ieri sera ha presentato le proprie prime squadre, entrambe composte da un mix di esperienza e freschezza, ai tifosi accorsi in Piazza Petazzi. La società vuole rafforzare il rapporto con la città e la tifoseria per conquistare insieme i migliori traguardi.

Al maschile gli uomini di mister Angellotti cominceranno domani, ore 15 sul campo del Progresso, il campionato di Serie D. "Putiamo su un gruppo di lavoro più affiatato che mai", ha sottolineato Angellotti. La rosa si presenta profondamente rinnovata rispetto a quella che la scorsa stagione ha chiuso all’ottavo posto. L’obiettivo sarà quello di migliorare il piazzamento provando a lottare per la promozione in Serie C.

In campo femminile la squadra, anche qui rivoluzionata da 13 nuovi innesti, è stata consegnata nelle mani del tecnico Pierangeli. "Ho impressioni positive, vedremo gli obiettivi strada facendo", le parole dell’allenatore. Le biancocelesti, che militano in Serie C, inizieranno la stagione il 21 settembre in Coppa Italia contro la Solbiatese.

Al.St.