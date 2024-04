La nuova Recanatese: "È una squadra in salute"

La "lunga marcia" verso il match di Cesena di lunedì è iniziata con una classifica migliorata ma sempre precaria però con un clima decisamente sollevato dalla prestazione convincente contro la Carrarese. I problemi sono ben lungi dall’essere risolti, ma quanto visto in campo a livello di atteggiamento e di spirito lascia spazio a concrete speranze. Al "Tubaldi" anche Adriano Polenta (nella foto), direttore sportivo, di lungo corso, è rimasto favorevolmente sorpreso dal rendimento dei giallorossi: "al di là di una difesa dei toscani che mi è apparsa, francamente, imbarazzante, ho visto una squadra in salute con quei protagonisti che fanno la differenza. Soprattutto Sbaffo, in una posizione leggermente modificata rispetto al solito, più spostata verso l’esterno, è stato l’ispiratore di giocate imprevedibili e nel primo tempo quasi ogni azione offensiva era un pericolo per gli avversari. Si vede che sta bene e se ha superato i problemini fisici potrà rappresentare il valore aggiunto. Soprattutto poi se davanti hai un finalizzatore come Melchiorri".

Anche la difesa che ha subito un solo gol nelle ultime tre partite sta dando dei segnali importanti.

"Diciamo che è stata anche una partita per certi aspetti atipica visto che al 22’ si era già sul 3-0. Davanti però si aveva un attacco, sulla carta, molto forte con Capello, Finotto e Panico che, nel primo tempo, hanno fatto scena muta. Sono sembrati un po’ più tonici nella ripresa ma… oramai a cose fatte".

Nel frattempo proseguono le sofferenze delle altre marchigiane e qualcuno ipotizza playout con quattro "nostre" squadre.

"Presto per dirlo con 9 punti ancora a disposizione. Riguardo alla Fermana mi aspettavo questi colpi di coda. Sono abituati a lottare e spesso nelle ultime stagioni hanno rimediato a situazioni complicate. Vis Pesaro ed Ancona non meritavano entrambe di perdere: nella Dorica però vedo un ambiente in subbuglio mentre, in questi momenti, la compattezza è fondamentale, anzi è tutto. Per loro il prossimo match con il Sestri Levante sarà come una finale. Diciamo almeno che l’Olbia è in fase discendente (3 sconfitte nelle ultime 3 gare con 10 gol subiti ndr) e mi sembrano quasi rassegnati anche per vicende societarie non limpidissime".

A suo avviso che Cesena si troverà di fronte la Recanatese? I bianconeri, già con la promozione in tasca, hanno comunque vinto sul campo della Juve NG, tra l’altro in rimonta, con una rete all’88’ e l’altra in pieno recupero, quindi mostrando carattere e volontà.

"Di sicuro – conclude Polenta – non regaleranno niente e tra l’altro la rosa profondissima e di qualità è stata la sua forza. Auspico però che prevalgano le motivazioni che saranno completamente diverse, pur se la cosiddetta asticella delle difficoltà sarà ovviamente elevatissima".

Andrea Verdolini