La panchina biancoverde scotta sempre di più, società in confusione. Castelfidardo, altra fumata nera. Sfuma anche Bolzan, resta Cuccù

Bisogna attendere ancora per l’allenatore del Castelfidardo. Neanche la giornata di ieri sembra aver portato una schiarita in società. E si assottiglia però la lista dei papabili alla panchina dei fidardensi. Sembra che non ci sia il ritorno di almeno tre ex. Perché dopo che Roberto Vagnoni ha firmato con il Notaresco e il no ricevuto in precedenza da mister Maurizio Lauro che sembra stia aspettando una chiamata dalla categoria superiore, sembra che anche mister Ruben Dario Bolzan non sia stato convinto dalla proposta. Dalle indiscrezioni che sono trapelate nella giornata di ieri sembra che Bolzan non abbia accettato la panchina del Castelfidardo. E adesso in pole sembra esserci Stefano Cuccù. Il tecnico ex Monturano Campiglione è da giorni che viene accostato al Castelfidardo. Se dovesse essere lui l’allenatore dei fidardensi sarebbe un’altra scommessa da parte della dirigenza fidardense, un po’ come tre anni fa era avvenuto con mister Marco Giuliodori. E la scommessa, in quell’occasione, fu vinta dalla dirigenza del Castelfidardo. Anche perché Cuccù sarebbe all’esordio in D ed è reduce, un po’ come Giuliodori allora, da una retrocessione. Per Cuccù dall’Eccellenza alla Promozione con il Monturano Campiglione dopo la sconfitta nel playout contro l’Atletico Mariner. Nelle ultime ore sono stati accostati anche altri due mister, forse vicini al procuratore abruzzese Ettore Palantrani (che si vocifera ormai da giorni che potrebbe entrare in società): quelli di Pino Murgia e Marco Sansovini, oltre a quelli soliti della coppia Sauro Trillini-Gianfranco Zannini, di Aldo Clementi che sembra essere invece vicino alla Recanatese e a quello di Marco Scorsini.