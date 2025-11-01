La panchina degli altri. Brambilla, Vecchi, Tassotti. Promossi con la scadenza

Quelli che vanno in panchina con la data di scadenza sulla schiena, ma lo sapevano prima e non ci restano male. Oddio, magari dentro qualcuno cullava anche la speranza di potersele giocare, le proprie carte. Ma tutti sapevano benissimo che di fronte al blasone di allenatori navigati non avevano chances, consumare entro e non oltre.

La storia di Massimo Brambilla, allenatore della Juventus per una sola partita in attesa di cedere il posto in panchina da oggi a Luciano Spalletti, non è la prima e non sarà l’ultima. Fateci caso: capita quasi sempre a profili psicologici simili, a persone che mettono l’interesse generale dell’azienda per cui lavorano, in questo caso il club, davanti alle ambizioni personali. O forse è solo gente che sa stare al proprio posto e tornare dietro le quinte quando è finita l’emergenza. Che non ha bisogno della luce dei riflettori per sentirsi utile.

Benvenuti nel club di chi balla per una partita sola o poco più, trasformando la spinta ricevuta dall’esonero di chi li ha preceduti nell’abbraccio a chi sta arrivando, cercando di non fare danni nel frattempo (ma se anche capita, è difficile incolpare i traghettatori, questo è l’unico aspetto positivo). Brambilla alla Juve come due anni fa Paolo Montero, di cui peraltro ha poi rilevato la Next Gen bianconera alla quale torna con il 100% di vittorie da allenatore in serie A, avendo battuto l’Udinese. Montero di partite ne fece due, con una vittoria e un pareggio: fu promosso due anni fa a fine campionato dopo la sfuriata di Allegri contro Giuntoli al momento di vincere la Coppa Italia, il calendario gli propose di affrontare il suo successore Thiago Motta nel pareggio per 3-3 a Bologna e di chiudere con il 2-0 sul Monza che valse il terzo posto finale alla Signora.

All’Inter il ruolo spettò per ben due volte, in tempi relativamente recenti, all’attuale tecnico dell’under 23 nerazzurra Stefano Vecchi: a novembre 2016 viene chiamato al posto di Frank de Boer, perde in Europa League contro il Southampton 2-1 e poi batte il Crotone 3-0 a San Siro, prima di lasciare la panchina a Stefano Pioli. E di riprendersela a maggio 2017 per le ultime tre gare proprio al posto di Pioli: sconfitta 2-1 contro il Sassuolo, vittoria sul campo della Lazio 1-3 e contro l’Udinese per 5-2, settimo posto finale.

Curiose le somiglianze con la doppia avventura di un altro nerazzurro a fine anni Novanta, il ’Giaguaro’ Luciano Castellini: prese il ruolo di Roy Hodgson nelle ultime due gare del campionato 1996-97 (una vittoria e un pareggio, terzo posto finale), poi per quattro partite quello di Mircea Lucescu alla fine della stagione 1998-99, per lasciare la panca al ritorno di Hodgson.

Contro l’Inter invece visse la sua notte di gloria nell’agosto del 2010 Paolo Magnani da Sestola, allievo di Ulivieri e storico tecnico delle giovanili del Bologna: il club emiliano aveva esonerato Colomba prima di cominciare e aspettando Malesani, contro l’Inter di Benitez Magnani, che non aveva il patentino, strappò uno 0-0 per certi versi epocale.

Sull’altra sponda di San Siro, la storia del mister col timer è quella di Mauro Tassotti. La prima esperienza da capoallenatore del Milan, ma sotto la guida di Cesare Maldini, parla di 12 partite da marzo 2001 (al posto di Zaccheroni, 5 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte), ma il vero punto di contatto è l’unica gara allenata tra Allegri e Seedorf: il 13 gennaio 2014, la sconfitta contro il Sassuolo con 4 gol di Berardi costa la panchina a Max, Tassotti guida la squadra due giorni dopo negli ottavi di finale di Coppa Italia contro lo Spezia (vittoria per 3-1) e poi lascia il posto a Seedorf, il giorno dopo.

Ad altri è andata molto peggio. A proposito di Sassuolo: due stagioni fa, nell’anno della retrocessione, al posto di Alessio Dionisi viene promosso Emiliano Bigica, che balla solo per una partita: sconfitta 6-1 contro il Napoli, arriva Ballardini, il Sassuolo non si salva e Bigica, tornato alla Primavera dei modenesi, vince scudetto e Supercoppa.

Una parabola simile a quella di Andrea Manzo, discreto giocatore di Milan, Fiorentina e Sampdoria: il 12 maggio 2008 viene promosso dalla Primavera alla prima squadra del Parma al posto di Hector Cúper, esonerato alla vigilia dell’ultima giornata: il Parma retrocede comunque in B, il campionato successivo lo inizierà Gigi Cagni, Manzo torna ad allenare la Primavera.

Perché la data di scadenza era passata.