La partita. Grifo con l’urgenza di vincere. Sfida verità sotto i riflettori

Due sedute di allenamento con la speranza di aver tirato fuori il massimo dalla squadra. Piero Braglia stasera debutta al Curi sotto i riflettori nel match contro la Sambenedettese, la prima delle due sfide consecutive in casa (sabato arriva la Pianese). Il Perugia ha urgenza di vincere, l’avversario non attraversa un grande momento: la situazione potrebbe essere propizia per la squadra biancorossa che deve necessariamente uscire dalla crisi.

Quali saranno le scelte di Braglia per il suo primo appuntamento da allenatore del Grifo? Il tecnico dovrebbe confermare la difesa a quattro e chiedere anche a Dell’Orco, sceso in campo a Ravenna, di fare gli straordinari e di scendere in campo. È la gara che deve segnare un cambio di passo e serve quindi la disponibilità di tutti.

Davanti a Gemello, quindi, dovrebbero trovare spazio Calapai a destra, Giraudo sul versante opposto, mentre Angella e Dell’Orco presidieranno il centro del reparto. Il modulo potrebbe essere un 4-2-3-1, un 4-4-1-1 un po’ più offensivo se gli esterni saranno Bacchin e Matos, mentre in mediana Giunti e Tumbarello sembrano essere in vantaggio su Broh e Megelaitis.

Joselito andrà in panchina, mentre Torrasi non è tra i convocati (probabile stop nella rifinitura). Alle spalle della punta ci sarà con molta probabilità Kanoute, mentre il ballottaggio tra Montevago e Ogunseye potrebbe essere vinto dall’ex Cesena.