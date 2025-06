La Pergolettese conferma due pilastri. Arini e Lambrughi in gialloblù

CREMA (Cremona)Comincia a prendere forma la nuova Pergolettese che da domenica 24 agosto disputerà la settima stagione consecutiva nel campionato di Lega Pro. In questi giorni caldissimi il sodalizio di via De Gasperi ha ufficializzato le date di inizio attività in preparazione al campionato 2025/26. Vecchi e nuovi gialloblù si ritroveranno lunedì 14 luglio alle 16,30 presso il centro sportivo Bertolotti per la prima seduta di allenamento. La squadra agli ordini del riconfermato Giacomo Curioni, dopo una settimana di allenamenti a Crema, si trasferirà domenica 20 a San Marino dove si svolgerà il ritiro estivo fino a sabato 26 luglio, quando in mattinata ci sarà una partita amichevole contro una selezione locale. Vestiranno ancora la maglia gialloblù due colonne come il centrocampista Mariano Arini e il difensore centrale Alessandro Lambrughi. Insieme a loro Cordaro, Capoferri, Albertini, Scarsella, Careccia, Jaouhari, Parker e Anelli. Per quanto riguarda i possibili arrivi, tutto è rimandato alla prossima settimana, quando scatterà il calciomercato dei professionisti. L’intento della dirigenza cremasca è quello di costruire una formazione competitiva che possa raggiungere il prima possibile la salvezza in un torneo che si annuncia di alto livello tecnico. Raffaele Sisti