La playlist della Serie A: dal Sassuolo come Kaleo alle ‘Beautiful things’ di Dybala

Sassuolo- KALEO. Il Sassuolo non ha pace, oltre alla disastrosa situazione in classifica si aggiungono problemi di infermeria non da poco. Siamo tutti tristi per l’infortunio di Domenico Berardi che causa rottura del tendine di Achille sarà costretto a finire in anticipo la sua stagione, rinunciando così agli europei di questa estate. “Oh we get what we deserve, and way down we go” perchè il Sassuolo sembra procedere inesorabilmente verso un destino contro il quale non ha fatto la necessaria opposizione. Chissà se la sconfitta di Verona porterà all’accensione di un ultimo faro di speranza, per cercare di evitare l’oblio della Serie B.

Di Bello- Teddy Swims. Nell’ambiente arbitrale regna la confusione, non sembra più esserci controllo. La prestazione di Di Bello all’olimpico nel match tra Lazio e Milan ne è la di dimostrazione. Una partita marchiata da un susseguirsi di scelte sbagliate, ma soprattutto non logiche: siamo di fronte a una totale perdita di lucidità. “ I lose control” canta Teddy Swims nel suo ritornello, chissà se l’arbitro l’avrà ascoltata negli spogliatoi dopo la disastrosa prestazione.

Dybala- Beautiful Things. Una Roma che non vuole smettere di volare, con un entusiasmo ritrovato accompagnato da una leggerezza nel giocare a pallone. A brillare più di tutti nell’insidiosa trasferta di Monza è la “ Joya” autore di una stupenda prestazione condita da gol e assist. “ These beautiful things that I’ve got”, le giocate del numero 21 sono arte per I tifosi Romanisti, estasiati dopo la meravigliosa punizione che ha visto Dybala insaccare all’angolino un pallone per niente banale. Le cose belle della Roma cominciano ad essere più di una, in attesa di poterle riproporle per l’insidiosa partita con il Brighton..