La prevendita. Fino a ieri oltre quota cinquecento. Oggi biglietterie aperte allo stadio

Sono poco più di 500 i biglietti venduti in prevendita fino a ieri sera per il big match di oggi alle 15. Un numero destinato a lievitare oggi quando sarà ancora possibile acquistare il tagliando, entro le ore 15,45, per assistere a una delle partite più attese della stagione contro la capolista, che sarà accompagnata da una cinquantina di tifosi provenienti dalla Liguria. I tagliandi si possono acquistare sul circuito online www.vivaticket.it e presso i punti vendita abilitati di tutto il territorio nazionale.

È una Entella ermetica quello che sfiderà la Vis. La squadra di mister Fabio Gallo ha infatti assunto come sana abitudine quella di non subire più di 3-4 tiri a partita. Anche nell’ ultima vittoria contro il Perugia il proprio ultimo uomo, il classe 95 Federico Del Frate, ha osservato da spettatore non pagante l’evolversi della gara. I liguri arriveranno inoltre a Pesaro con un’ arma pericolosa: quella della ripartenza veloce. Uno dei tanti punti di forza dei biancocelesti è infatti la rapidità con cui riescono a trasformare la manovra da difensiva ad offensiva.

La Vis, che proprio tra le mura amiche si è dimostrata qualche volta fragile a difesa non schierata, le reti subite contro la Torres ne sono l’esempio più lampante, nella gara di oggi non potrà permettersi sbavature.

Lorenzo Mazzanti