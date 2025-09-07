La prima dell’Ancona al Del Conero sotto gli occhi di De Rossi e Di Paolo

Ancona contro Ostiamare, una sfida Adriatico-Tirreno di inizio ufficiale del campionato, tra due squadre che presentano molti elementi in comune, tutti improntati alla novità. A cominciare dai due presidenti, Massimiliano Polci e Daniele De Rossi, che oggi potranno salutarsi in tribuna al Del Conero, fino ai rispettivi staff dirigenziali e tecnici, per arrivare agli allenatori e ai giocatori. Preponderante sarà anche la presenza di laziali (nel senso di regione) in campo e nelle panchine, anche tra le fila dell’Ancona, senza contare quella dell’imprenditore romano Alessandro di Paolo, che sicuramente sarà presente in tribuna a fianco di Polci quale prossimo socio della compagine dorica, come è previsto accada nei prossimi giorni.

L’allenatore ostiense David D’Antoni ha dichiarato, alla vigilia di questa partita, di avere sensazioni molto buone a seguito del lavoro svolto al meglio nel ritiro di Cascia, e nonostante il risultato sfavorevole ai calci di rigore contro il Follonica Gavorrano domenica scorsa in Coppa Italia. Il tecnico ex Guidonia si è detto non spaventato, ma anzi contento di ricevere il battesimo per la nuova avventura con l’Ostiamare in uno stadio così importante come il Del Conero; ha snocciolato con rispetto ma senza timore i nomi di Ancona, L’Aquila, Teramo, Chieti e Atletico Ascoli quali favorite del girone (il suo direttore sportivo Adriano D’Astolfo ci ha aggiunto la Vigor Senigallia), ma non ha avuto remore a precisare che da questo novero di contendenti la sua squadra non si sente esclusa in partenza.

Si considera un capo cantiere, lo stesso ruolo che forse avverte anche il suo collega e conterraneo Agenore Maurizi sulla sponda dorica. Sparandeo, Proromo, Mancino, Giordani e Teraschi sono le indisponibilità in casa Ancona con cui il mister di Colleferro dovrà fare i conti, mentre il resto dell’organico è abile e arruolato, resta da vedere quali saranno le decisioni finali sulla formazione in campo da inizio partita, e se di questa faranno parte i giocatori tenuti a riposo precauzionale, Rovinelli e Bonaccorsi, come tutto lascia presagire. Arbitrerà il signor Federico Bruschi di Ferrara, mentre in TV la gara sarà trasmessa da Vivo Azzurro TV e dalla piattaforma OTT della FIGC, scaricabile con App. C’è da augurarsi comunque che sia numerosa la presenza del pubblico – i motivi di interesse come abbiamo detto non mancano - e che la festa del Mare cominci allo stadio, prima che in città.

Gianmarco Minossi