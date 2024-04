La Pro Sesto resta sospesa. Costa agguanta i biancocelesti

La Pro Sesto non riesce a conservare il vantaggio nella prosecuzione della gara col Vicenza, sospesa il 30 marzo sull’1-0 (rete di Toci) e ripresa ieri dal 55’. Un gol di Costa rimette in parità la sfida e con l’1-1 finale i biancocelesti salgono a 29 punti, nove in meno della Pergolettese: ad oggi sarebbero retrocessi senza passare dai playout. Sul campo, una volta ricominciata la partita, il Vicenza ha molta più fretta. Ha soltanto 35’ più recupero per raddrizzare la situazione. Ci prova presto con Delle Monache, la cui conclusione al volo di destro da centro area finisce nettamente fuori bersaglio. I veneti si appoggiano a Ferrari e non disdegnano la palla alta, ma quando si avvicinano alla porta di Del Frate hanno anche qualità tecnica. Dopo le polemiche della vigilia (alle parole di Vecchi in conferenza stampa sulla necessità che fosse garantita la correttezza sportiva ha risposto piccato il presidente Albertini martedì sera), gli animi sono “caldi“ già nei primi contrasti. La Pro si difende, ma non a oltranza. Toci scocca una freccia dal limite su cui Confente si supera. Ancora l’attaccante ha un’ottima chance di testa su cross da sinistra e spedisce alto, togliendo il pallone a Basili, forse piazzato meglio di lui. La risposta dei vicentini è affidata a Pellegrini, il cui tiro viene deviato in angolo. Le conclusioni non mancano: anche Golemic riesce a indirizzare (di testa) verso lo specchio, ma non mette forza nell’incornata. Gli ospiti prendono campo e vengono premiati dalla fortuna a 4’ dalla fine quando Costa prende la mira dalla distanza e trova in pieno la schiena di Caverzasi, il cui involontario tocco mette fuori causa Del Frate. Angellotti si gioca la carta Barranca per Maurizii a caccia del nuovo vantaggio, dall’altra parte Laezza e Sandon entrano per Della Morte e Costa. Ci provano più i sestesi che non i veneti, ma l’ultima occasione, enorme, è del Vicenza: palo di Cavion a Del Frate battuto. Nel finale resta a terra Poli, che chiede il cambio: un’altra brutta notizia.