LA PROTESTA. Amnesty attacca:: "Diritti ignorati»

La trasferta in Arabia della Supercoppa italiana ha provocato la protesta di Amnesty International: "l’obiettivo dell’Arabia Saudita resta sempre lo stesso: usare lo sport come strumento di politica estera per promuovere la parte buona di sé e far dimenticare il resto, la pessima situazione dei diritti umani", ha detto il portavoce Riccardo Noury.