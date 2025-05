La raccolta dell’associazione Tive6 a favore di Pediatria. Un successo l’iniziativa #lottoconlospezia. Ecco a chi andranno le 14 maglie aquilotte

Venerdì prossimo, alle ore 17.30, allo stadio Alberto Picco, l’associazione Tive6 consegnerà le quattordici maglie ufficiali della stagione Serie B 2024/25 donate dallo Spezia Calcio a #lottoconlospezia. L’encomiabile iniziativa, giunta alla sesta edizione, che era stata illustrata nel corso di una conferenza andata in scena nella sala multimediale della centrale Enel della Spezia e che ha avuto come testimonial il grande ex aquilotto Sergio Ferretti, aveva come obiettivo quello di acquistare un monitor di sorveglianza delle funzioni vitali per il reparto di Pediatria dell’ospedale della Spezia.

Ebbene, a conti fatti, sono stati raccolti ben 6500 euro a seguito delle donazioni ricevute dai supporter dello Spezia, un autentico record. Alla cerimonia di consegna delle maglie saranno presenti, oltre ai promotori di #lottoconlospezia e ai dirigenti dello Spezia Calcio, anche una rappresentanza del reparto di Pediatria dell’ospedale della Spezia e il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini.

Ecco i quattordici vincitori della lotteria, con riferimento all’estrazione del Lotto di sabato 17 maggio: Bari 60 Alessia Sturlese, Cagliari 49 Federico Noccioli, Genova 4 Alessandro Vanacore, Firenze 43 Franca Capocchia, Milano 13 Francesca Tome’, Napoli 14 Franco Bassonetti, Palermo 44 Ilario Bei, Roma 17 Corrado D’Apice, Torino 58 Luca Bendinelli, Venezia 27 Roberto Tavilla, Nazionale 52 Nicholas Giannini, Napoli secondo estratto 48 Leonardo Casavecchia, Roma secondo estratto 63 Francesca Ferrari, Nazionale secondo estratto 53 Corrado Musetti.

F.B.