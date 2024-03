La Recanatese manda ko il Pescara. Boccata d’ossigeno per la classifica

RECANATESE

3

PESCARA

2

RECANATESE (3-4-2-1): Meli; Shiba, Ferrante, Peretti; Raimo (37’ st Veltri), Raparo (1’ st Prisco), Morrone (43’ st Fiorini), Longobardi; Sbaffo, Lipari (18’ st Ferretti); Melchiorri. A disp.: Tiberi, Mascolo, Pelamatti, Guidobaldi, Mazia, Rizzo, Ahmetaj. All. Filippi.

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Milani, Mesik, Pellacani, Pierno (20’ st Floriani); Tunjov (1’ st Meazzi), Squizzato (20’ Dagasso), Aloi (37’ st Capone); Cuppone, Merola, Accornero (20’ st Cangiano). A disp.: Gasparini, Zandri, Di Pasquale, Masala, Brosco, Staver, Moruzzi, De Marco, Franchini. All. Bucaro.

Arbitro: Peletti di Crema.

Reti: 5’ e 14’ st rig. Merola, 24’ Melchiorri, 1’ st Lipari, 23’ st Ferrante.

Tre punti d’oro per la Recanatese che lotta, corre e non si abbatte quando al 5’ passa in svantaggio. Il Pescara deve arrendersi ai gol di Melchiorri, Lipari e Ferrante che caricano l’ambiente e la squadra è accompagnata negli spogliatoi dagli applausi del pubblico. La squadra di Filippi parte bene, ma va sotto al primo tentativo degli abruzzesi. La Recanatese si getta subito avanti (4’) quando Lipari e Melchiorri si fanno vedere sotto porta: il tentativo del primo è respinto dal portiere e il tiro del secondo finisce fuori. Ma dopo un minuto il Pescara si porta in vantaggio: Merola (5’) danza in area e calcia un preciso diagonale che s’infila a fil di palo. Non è facile da assorbire il colpo e il Pescara potrebbe raddoppiare con Cuppone (13’) sul cui colpo di testa è provvidenziale Meli. Il pareggio nasce dalla splendida iniziativa di Lipari (24’) che in slalom entra in area e mette al centro dove Melchiorri calcia a rete il pallone del pareggio. Bella iniziativa di Sbaffo (42’): il capitano difende palla e serve sulla fascia Raimo che passa a Raparo, il centrocampista tenta la conclusione dal limite senza inquadrare lo specchio della porta. Il Pescara risponde con Aloi (44’) la cui conclusione si perde di poco sul fondo. Si riparte dall’1-1, ma per poco perché al primo minuto della ripresa Lipari va via in dribbling in area e calcia imparabilmente in diagonale: Recanatese in vantaggio. Il Pescara (5’) si fa vedere con Merola la cui conclusione è deviata e finisce in angolo, dopo avere colpito la parte esterna della traversa. È bravo Meli (10’) sulla conclusione di Accornero da distanza ravvicinata. Il Pescara pareggia con Merola (14’) su rigore assegnato per fallo di mano, molto dubbio, di Peretti in un’azione nata da un’incredibile leggerezza di un difensore giallorosso che si fa rubare palla. Cuppone (21’) da ottima posizione non inquadra lo specchio della porta. Sulla punizione laterale di Longobardi (23’), Ferrante stacca più in alto di tutti: Plizzari è bravo a respingere la sua prima conclusione ma non può nulla successiva: giallorossi in vantaggio. Ferretti (45’) ci prova su punizione: la palla si perde di poco sul fondo. Dagasso (46’) tenta la via della rete dalla distanza, Meli neutralizza. La partita è agli sgoccioli e poco dopo l’arbitro fischia la fine con una rinfrancata Recanatese che torna negli spogliatoi.