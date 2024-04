La Recanatese pensa al Cesena: "Ci giocheremo le nostre chance"

Definire un ruolo per Gianluca Carpani appare quasi riduttivo. Centrocampista centrale? Sicuro. Esterno? Affidabilità totale. Trequartista? Nessun problema. Davanti alla difesa? Perché no. Verrebbe da dire, dove lo metti, lo metti bene e, ad impreziosire il tutto, il trentenne ascolano è già in doppia cifra in fatto di realizzazioni, eguagliando la cifra dell’anno scorso che appariva come un exploit difficilmente ripetibile. In fondo il vero grande colpo del mercato estivo è stata la sua conferma che ad un certo punto sembrava in bilico, anzi piuttosto problematica. L’obiettivo, a questo punto, sarebbe migliorarsi. "Non nascondo che sarebbe una bella soddisfazione, ma la priorità è la salvezza della squadra, tutto il resto viene dopo, compreso il bottino personale di reti".

Possiamo dire che il vento è davvero cambiato o è meglio andarci cauti?

"Lo potremmo affermare, eventualmente, solo a fine stagione. Di certo la situazione è migliorata, ma siamo davvero in piena bagarre e quello che dobbiamo fare è lavorare sodo per consolidare i risultati recenti".

Si nota comunque chiaramente che state riacquistando quella fiducia che sembrava persa chissà dove.

"Hai detto bene, molto spesso nel calcio è proprio una questione di fiducia. Eravamo e siamo una buona squadra che ha avuto dei problemi anche difficilmente decifrabili ma non eravamo così scarsi prima e non siamo certamente dei fenomeni adesso. Dobbiamo concentrarci esclusivamente sulle nostre prestazioni, il resto viene di conseguenza".

Sottotitolo: non si fa la corsa in particolare su qualcuno e non c’è nemmeno un’ipotetica quota salvezza.

"In pratica è così perché se la Recanatese fa bene non è poi fondamentale guardare i risultati degli altri che invece diventano importanti se noi non raccogliamo nulla. Chiaramente si punta a vincere, ma in questo contesto anche il punticino preso a Pineto, per esempio, fa molto comodo. Nello spogliatoio comunque assicuro che di calcoli non se ne fanno".

A Cesena per…

"Giocarsi tutte le nostre possibilità. Loro potenzialmente hanno due squadre quasi di eguale tasso tecnico. Con una hanno stravinto il campionato, ma vorranno comunque fare bella figura davanti al pubblico amico, a prescindere da chi scenderà in campo, e non ci faranno sconti di sorta. Su una cosa i nostri tifosi possono stare tranquilli".

Ossia?

"Che ci si allena a tutta senza nessuna differenza tra chi gioca di più e chi gioca di meno".

Ultimo particolare, giusto per capire l’aria che tirerà al Manuzzi. Il Cesena è in corsa per battere il record di punti del Catanzaro che l’anno scorso ne totalizzò 96. I romagnoli sono ad 89 a tre partite dal termine e nel mirino c’è questo primato. Capita l’antifona?

Andrea Verdolini