La Recanatese sull’exploit a Pescara: "È la vittoria del crederci, sempre"

Se mai verrà dato alla luce un nuovo libro sulla storia della Recanatese uno spazio, neanche troppo minuscolo, dovrà essere riservato a quanto combinato dai giallorossi domenica scorsa a Pescara. Sbancare l’"Adriatico" e farlo in quel modo, ossia con la volontà e la convinzione di potercela fare, è un segnale inequivocabile di una squadra che sta acquisendo, gara dopo gara, una profonda consapevolezza dei propri mezzi. Lo si era visto ed apprezzato contro il Perugia dove il nulla di fatto non ha rispecchiato fedelmente i meriti dei ragazzi di Pagliari, mentre in Abruzzo sono giunti gli applausi ed i tre punti: "è stata – ci ha detto Federico Melchiorri, tra i protagonisti del match – la vittoria del crederci sempre. L’ho riscontrato sin dall’inizio: è un gruppo di ragazzi che ce la mettono tutta, lavorando quotidianamente con grande serietà. Non ci sono mai musi lunghi, si lotta per i compagni e per la maglia ed è quasi inevitabile il fatto che coloro che subentrano possono essere determinanti".

Proprio così: Morrone e Lipari che dopo 55’ hanno rilevato rispettivamente Raparo e Prisco hanno ribaltato il match e soprattutto l’attaccante ex Juve NG ha siglato una doppietta che ha certificato quanto Pagliari sostiene da tempo, ossia che il ragazzo è in possesso di ottimi numeri: "era da un paio di settimane che non vedeva l’ora di entrare e di trovare il suo spazio. Ha sfruttato alla grande l’opportunità che sarà di stimolo ad impegnarsi con ancora maggiore dedizione".

Per lei una serata particolare, in quello che è stato il suo stadio con 14 gol in una stagione dove la ciliegina sulla torta della Serie A è sfumata proprio solo sul filo di lana.

"Un’annata fantastica, piena di soddisfazioni e di bei ricordi. Mi è piaciuto tornare e mi è piaciuto vincere".

Undici partite, 17 punti, 3 vittorie esterne: ci sarebbero gli estremi per cambiare le prospettive.

"Il campionato che dobbiamo fare lo conosciamo bene. Nervi saldi e piedi per terra: la quota salvezza è ovviamente ancora lontanissima e dunque non cambia nulla. Ne riparleremo quando avremo raggiunto la tranquillità".

Il grande valore aggiunto della Recanatese sembra essere l’ambiente ed i paragoni sono inevitabili vista la sua lunga esperienza e aver conosciuto un’infinità di spogliatoi.

"Ogni posto ha i suoi pregi e difetti, qui ho trovato una dimensione fantastica e se devo utilizzare un termine per sintetizzare, quello giusto è divertimento. Succede spesso che c’è qualcosa di indigesto ed invece a Recanati c’è il grande piacere di andare al campo, di trovare i compagni, di parlare e discutere con lo staff nel rispetto dei ruoli ma in un clima di totale collaborazione e condivisione. A 36 anni, se le gambe continueranno a reggermi, l’obiettivo è quello di dare il mio contributo per la crescita complessiva di questa realtà".

Dopo settimane…a tutto gas il calendario dà un pizzico di respiro ed il tecnico ha fissato la ripresa per domani mattina.

Andrea Verdolini