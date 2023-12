La Recanatese verso il big match: "Faremo una bella prova col Cesena"

Uscire imbattuti dallo "Stadio dei Marmi" di Carrara, in quelle condizioni, assume una valenza notevolmente superiore rispetto al comunque pesantissimo punto portato a casa dalla Recanatese. Non che ce ne fosse particolarmente bisogno ma è stata l’ennesima dimostrazione della solidità anche caratteriale di un collettivo che, sotto questo aspetto, non ha quasi mai deluso. Tra i protagonisti il giovane laterale sinistro Gabriele Quacquarelli, ventunenne titolarissimo, soprattutto dopo le ultime defezioni. Il ragazzo, ormai da tre anni in giallorosso e cresciuto nel vivaio del Pescara, è anche alla ricerca del primo sospirato gol tra i professionisti e sabato, con una sberla al 33’ della prima frazione ci è andato vicino, per l’ennesima volta: "quando ne ho la possibilità ci provo, tra l’altro quella posizione è un po’ la mia mattonella. Non c’è stata alcuna deviazione da parte del portiere, forse è stato solo un effetto ottico con il pallone che ha colpito la parte superiore della rete".

Dai suoi due traversoni sono scaturite le occasioni di Carpani con la seconda concretizzata con il gol del pareggio. Una prestazione complessiva che contribuisce a rafforzare la consapevolezza della vostra forza?

"Il gruppo è più che mai unito e compatto e riesce in campo ad esprimere quanto provato in allenamento. Chiaramente in difesa eravamo contati e, numericamente, un po’ in difficoltà ma non abbiamo mollato e siamo stati premiati con il risultato. Credo comunque che l’1-1 sia totalmente meritato".

Novanta minuti tra l’altro disputati su un campo che alla fine sembrava messo davvero male.

"Dalle immagini poteva dare la sensazione di una poltiglia ma, tutto sommato, ha tenuto abbastanza bene vista la pioggia".

Ieri pomeriggio avete ripreso iniziando a mettere nel mirino il big match di sabato contro un Cesena che appare irresistibile e che assomiglia ad una fenomenale macchina da gol in attacco con i 38 gol all’attivo e gente come il capocannoniere Shpendi affiancato da Corazza, Kargbo, Ogunseye e Giovannini, un giovane interessante. Per voi difensori…roba da far tremare i polsi?

"Di certo posso dire che sono confronti stimolantissimi e che davvero si preparano da soli. Noi metteremo in campo quello che sappiamo fare, ossia giocare il nostro calcio al massimo delle possibilità consci che non potremmo permetterci errori ma la prestazione ci sarà, statene certi".

Ricordando la "giornata giallorossa" queste sono le ultime ore per gli abbonati per l’acquisto del biglietto in prelazione (alla segreteria dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30). Dalle 17 si aprirà la vendita libera su vivaticket e dalla non lontana Romagna…sarà un’invasione.

Andrea Verdolini