La Recanatese vista da Magi: "Shiba, ottimo acquisto"

Beppe Magi è sempre sul pezzo anche perché, come ci confida, "qualcosa bolle in pentola". In attesa di sviluppi che potrebbero arrivare a breve termine il tecnico pesarese si tiene aggiornato, soprattutto sulla Serie "C", categoria che ha frequentato a lungo, tra Gubbio, Bassano, San Benedetto e Ravenna.

Magi, riuscirà la Recanatese a risollevarsi dal momento difficile con la vittoria che manca da oltre due mesi?

"Penso che abbia valori importanti, con una struttura consolidata e soprattutto un allenatore che conosce ogni sfumatura del suo gruppo. Forse, dopo un avvio di stagione molto positivo, hanno pagato, inconsciamente s’intende, un periodo nel quale è subentrato un pizzico di rilassatezza. Adesso necessitano magari che qualche episodio giri a loro favore".

Oltre ovviamente a rinforzi improrogabili: dove sono più urgenti?

"Credo –dice l’ex tecnico della Maceratese – che Pagliari, per ottimizzare il suo lavoro, sarebbe ben felice di avere un paio di pedine in più in mezzo al campo, considerando l’assenza di Gomez. La rosa, al momento, non è profondissima ed alla fine mancano 17 partite, un’eternità".

A proposito: lei ha avuto alle sue dipendenze Christian Shiba, l’ultimo arrivato.

"Proprio così: lo prendemmo a Ravenna dalla Primavera del Sassuolo. Ottimo ragazzo ed ottimo giocatore che potenzialmente potrebbe ricoprire tutti e tre i ruoli della difesa. Con me ha giocato prevalentemente a destra ma le sue doti non si discutono perché oltre ad avere qualità muscolari possiede una buona tecnica: penso possa davvero fare al caso della Recanatese".

In una durissima lotta per la sopravvivenza quali possono essere i fattori decisivi per risalire la china?

"Avere le idee chiare ed essere mentalizzati verso l’obiettivo salvezza. Faccio l’esempio del Benevento dello scorso anno: partito per vincere il campionato, ha cambiato tantissimo, compresi quattro allenatori ed alla fine è retrocesso. Ci vogliono un’enorme forza di volontà, insistere nel lavoro anche in modo pressante, isolarsi dal contesto circostante e prima o poi ci sarà la svolta".

Insomma testa bassa sul manubrio.

"Esatto, senza mollare di un centimetro: in questo momento rischiano tutti ed è strano vedere che Ancona e Spal sono nei playout quando anche i dorici erano partiti con ben altre ambizioni ma questo è un campionato insidioso dove l’organico conta ma non è tutto. Alla fine della giostra – conclude Magi – condizione fisica ed atteggiamento mentale sono altrettanto importanti".

Andrea Verdolini