La rete decisiva a metà ripresa. L’Ospitaletto si regala la sfida all’Inter U23. Un guizzo di Bertoli elimina subito il Lecco

LECCO Lecco, malissimo la prima. Al Rigamonti Ceppi passa di misura il neopromosso Ospitaletto che accede così al secondo turno della Coppa Italia di serie C, dove troverà l’Inter U23. La partita è stata risolta da Bertoli a metà della seconda frazione di gioco e ha premiato gli ospiti, ben messi in campo da Quaresmini. Il Lecco, invece, come era emerso anche nel precampionato, non è riuscito a mettere la palla nel sacco e, ieri, ha creato poco, pochissimo. Quello di non avere una punta di razza (a parte Sipos) è un problema che la dirigenza potrebbe risolvere tornando sul mercato. Quasi 1.500 i tifosi arrivati al Rigamonti per assistere alla prima stagionale.

L’incontro è iniziato con gli ospiti, per nulla intimoriti, propositivi in avanti e con Gobbi che, al 12’, ha costretto Furlan ad immolarsi e a sventare la minaccia con la… faccia. Il portiere si è subito ripreso. Lecco sterile in avanti e pericoloso solo al 45’ con un tiro di Metilka da buona posizione ben controllato da Sonzogni. A inizio ripresa gran palla di Furrer per Pellegrino che ha sparato però a lato di piatto sprecando una ghiotta occasione. Il gol partita al 24’. Messaggi lavora bene palla sulla sinistra, crossa per Bertoli che dal limite dell’area piccola supera un incolpevole Furlan con un tocco da centravanti vero. Nel finale il Lecco prova a reagire. La chance migliore capita sui piedi di capitan Battistini che a 5’ dal temine, su sponda di Sipos, ha sparato però a lato. E a tempo ormai scaduto è stato Bonaiti a mandare fuori dal limite. Tifosi lecchesi delusi ma speranzosi per il futuro.

Fulvio D’Eri