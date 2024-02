La ripartenza della Recanatese: "C’è da da ricostruire il morale"

Il piacere di tornare ad allenarsi dopo una vittoria non lo si ricordava da tempo immemorabile ed al di là dell’ovvia considerazione che non si è fatto davvero nulla almeno si lavora con uno spirito diverso rispetto a quello delle ultime settimane. In questo momento occorre pensare esclusivamente al presente, senza voltarsi indietro e senza nemmeno far troppo caso ai risultati delle dirette concorrenti, anche se le sconfitte domenicali di Olbia e Sestri Levante non sono, diciamo così, dispiaciute. Tra coloro che seguono assiduamente questo girone, così esasperatamente competitivo, c’è Massimo Epifani, quest’anno, nella prima parte della stagione, sulla panchina dell’Aquila ma che ha avuto contatti anche con qualche club di Serie C e spessissimo, da buon ex, sugli spalti dello stadio della "sua" Pescara. Sguardo d’insieme: si potrebbe ri-coinvolgere, nella zona calda, qualche compagine che magari adesso si potrebbe considerare tranquilla, per dirne una, la Lucchese… "L’ho vista proprio sabato scorso all’Adriatico e mi ha fatto una buonissima impressione perché gioca bene. Tuttavia lascia anche degli spazi e quando ti devi salvare contano altri fattori, in primis la praticità, perché in fondo ora tutti sono davvero affamati di punti".

Sabato c’è una sorta di finale come Fermana-Olbia, uno spareggio per evitare l’ultimo posto. Come lo vede?

"I canarini sono profondamente diversi rispetto al girone di andata e per loro arrivare ai playout sarebbe come aver vinto il campionato. L’Olbia mi pare decisamente molto inferiore rispetto all’anno scorso e noto giocatori che forse non hanno il passo di questa categoria. È una situazione molto difficile e se dovessero perdere a Fermo sono i più seri candidati alla retrocessione diretta".

Tra l’altro con il gravissimo handicap di un Ragatzu che, rispetto alla stagione scorsa, ha davvero le polveri bagnate con appena quattro gol all’attivo. Veniamo alla Recanatese: il successo con la Vis Pesaro potrebbe rappresentare la svolta anche se chiaramente è prestissimo per dirlo?

"Anzitutto mi dispiace per Pagliari che è un allenatore che ha fatto la storia di questa squadra. Adesso possiamo solo affermare che è un punto di partenza per aggrapparsi alla speranza per questo finale di campionato e poco importa che il tutto sia nato da un errore della difesa. Importante adesso è ricostruire il morale ed è sicuramente è fondamentale per invertire la rotta dopo un lungo momento negativo".

Buone nuove anche dal vivaio: la Primavera è andata a vincere il derby di Ancona grazie al gol decisivo di Pesaresi con i baby giallorossi che si consolidano al quinto posto in attesa di ricevere sabato la capolista Catania.

Andrea Verdolini