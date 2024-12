La rivelazione di Adriano. "L’Inter mi disintossicò dall’alcol»

"Non avevo le energie per alzarmi dal letto e andare

ad allenarmi. La mia unica preoccupazione era bere

e andare in discoteca. Era il mio unico modo per non pensare

a un ca**o. Sono sprofondato in una depressione terribile,

è stato davvero brutto". A raccontare la drammatica esperienza è l’ex interista Adriano nel suo libro autobiografico ‘Adriano, Meu Mado Maior’. Per aiutare il giocatore, il club all’epoca guidato da Moratti preparò un ricovero in una clinica svizzera, in modo che il brasiliano potesse disintossicarsi dall’alcol: "Pensavo che sarebbero entrati degli infermieri

per mettermi una camicia di forza, volevo andarmene subito".