La SCELTA Di CUORE. De Rossi torna a casa. Si prende l’Ostiamare

Daniele De Rossi è pronto a tornare nel mondo del calcio, in un ruolo inedito: l’ex calciatore della Roma è diventato il nuovo proprietario dell’Ostiamare, società dell’omonimo comune romano militante attualmente nel girone E del campionato di Serie D. Ancora molto legato alla città di Ostia, dove è nato e cresciuto a livello calcistico, l’ex capitano giallorosso ha deciso di rilevare interamente le quote societarie con l’obiettivo di promuovere anche il progetto di riqualificazione dello stadio “Anco Marzio“, inagibile già da alcuni mesi. "Il mio obiettivo sarà lavorare per costruire una società solida, trasparente ed innovativa – dice De Rossi –, un mezzo per unire le persone, per promuovere i valori della comunità e per riavvicinare le famiglie al loro territorio, con l’orgoglio di rappresentare Ostia dentro e fuori dal campo".