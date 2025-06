La Scuola 2.0 diventa main sponsor della Primavera del Perugia

LA SCUOLA 2.0 raddoppia. Il Perugia è al lavoro per preparare la prossima stagione, in campo e fuori. A Pian di Massiano fanno sapere che anche per questa stagione si rinnova ma allo stesso tempo si amplia il rapporto con La Scuola 2.0, la scuola online che permette di conseguire il diploma a chi per esigenze lavorative o di tempo non può frequentare la scuola tradizionale.

Oltre ad essere uno degli sponsor ufficiali del Perugia, La Scuola 2.0 da quest’anno sarà anche main sponsor della formazione Primavera per il torneo 2025/2026. I giovani biancorossi partecipano al campionato Primavera 2, girone B.

La Scuola 2.0 offre la possibilità di assistere anche gli studenti più giovani che hanno bisogno di sostengo didattico attraverso lezioni private e di gruppo online, di recupero o semplicemente per la correzione dei compiti scolastici, sempre comodamente da casa, consentendoti di scegliere direttamente il docente più idoneo alle tue esigenze.

La scuola dispone di un corpo docente qualificato, con il compito di sviluppare piani di studio personalizzati in base alle singole esigenze ed attitudini.

“Abbiamo deciso di rafforzare il nostro rapporto con il Perugia, con uno sguardo al futuro. È chiaro che una scuola come la nostra sia vicino alle esigenze anche di chi fa sport ad alto livello per conciliare studio e sport”, hanno affermato Roberta Erminia Crisci, direttrice della scuola, e Marco Piorico, direttore commerciale.

“Siamo felicissimi di poter avere un marchio prestigioso sulle divise della nostra massima formazione giovanile. Come è noto, puntiamo molto sullo sviluppo dei giovani ed è importante avere il supporto di partner affidabili come La Scuola 2.0. L’augurio è che questi ragazzi possano ottenere i migliori risultati e iniziare un percorso virtuoso”, il commento del direttore generale Hernan Garcia Borras e del responsabile marketing Valentino Fronduti.