La sentenza. Caso Superlega il tribunale di Madrid dà ragione al Real: "Chiediamo i danni»

Si riapre una partita che pareva chiusa: quella della Superlega. Il Tribunale Provinciale di Madrid ha respinto il ricorso presentato dalla Uefa, dalla Liga e dalla Federcalcio spagnola (Rfef) contro la sentenza con cui nel maggio 2024 il Tribunale Commerciale della capitale aveva stabilito che la Fifa e la Uefa hanno "abusato" della propria posizione di "dominio" sul mondo del calcio, ordinando loro di cessare dalle condotte anti con concorrenziali.

In particolare, il Real è pronto a chiedere un "risarcimento sostenziale". Il club di Madrid era uno dei 12 che nel 2021 si erano proclamati membri fondatori di una nuova Superlega europea, con il presidente Florentino Perez tra gli artefici del progetto. La Uefa e la Fifa hanno poi bloccato il progetto. L’organo di governo del calcio europeo, ha cercato di sanzionare i club coinvolti. Nel dicembre 2023, la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha dichiarato che le regole utilizzate dalla Uefa per bloccare la competizione nel 2021 erano contrarie al diritto dell’Unione europea. La Uefa ha adottato nuove regole di autorizzazione nel 2022 che ritiene "conformi al diritto dell’Unione europea. E poi aggiornate nel 2024" spiega l’Uefa, che si è promessa di analizzare nuovamente la sentenza "prima di decidere eventuali nuovi provvedimenti".