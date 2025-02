La sfida Capitan Broglia: "Alziamo il livello"

Via alla seconda fase della stagione. Si inizia con la seguente classifica, dettata dagli scontri diretti disputati durante la prima fase: Carver Roma 16, Italservice Loreto 12, Matelica 12, Recanati 10, Bramante Pesaro 10, Viterbo 10, Cagliari 10, L’Aquila 10, Ozzano 8, Porto Recanati 8, Pescara 8, Stella Ebk Roma 6.

L’Italservice Loreto giocherà 12 partite da qui a fine aprile contro sei formazioni nuove, in gare di andata e ritorno. Delle 12 società impegnate nel Play-In Gold ne resteranno 8, che andranno a comporre il tabellone che metterà in palio il balzo in serie B Nazionale. I gialloblu hanno sfiorato il balzo di categoria nell’ultimissimo atto della passata stagione. Il primo impegno è previsto per oggi ore 21, al PalaMegabox di Pesaro. Arriva l’Esperia Cagliari. Capitan Broglia suona la carica: "Ci arriviamo molto carichi, queste due settimane ci hanno permesso di lavorare molto bene e di recuperare i vari acciaccati ed infortunati. Sappiamo in cosa dobbiamo crescere per poter competere fino alla fine. Siamo consapevoli che dovremo alzare il nostro livello di gioco rispetto a quello delle ultime uscite, perché sicuramente non basterà per accedere ai playoff. Partiamo meglio rispetto all’anno scorso, ma dobbiamo continuare a spingere per vincere più partite possibili e trovare una buona posizione nella griglia playoff. Il Cagliari? È una squadra forte, fisica, con delle individualità di livello superiore come Giordano, Potì, Maresca e Thiam. Giochiamo in casa e vogliamo partire col piede giusto, dovremo essere bravi ad attenerci al piano partita per iniziare la seconda fase nel migliore dei modi".

Il Bramante gioca domani alle 18 contro L’ Aquila in trasferta. Coach Massimiliano Nicolini presenta la gara: "Iniziamo la nuova fase che mette in palio l’accesso ai playoff e domenica pomeriggio saremo impegnati in trasferta sul campo del Nuovo Basket L’Aquila. Partiamo in questo nuovo girone entrambe con 10 punti. Affronteremo una squadra molto fisica e di buonissimo livello che è reduce da un ottimo girone di ritorno come noi. Non abbiamo tanti riferimenti e dovremo affidarci a quanto abbiamo costruito in questa prima parte della stagione". Dice il dirigente Fabio Lanci: "Il Nuovo Basket Aquilano è una compagine che ha chiuso il proprio girone di qualificazione al 5º posto con 12 vittorie e un buon attacco con quasi 75 punti di media. Il nostro staff tecnico sta già studiando l’avversario e sicuramente ci faremo trovare pronti per la prima sfida di questo girone".

b. t.