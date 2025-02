La sfida dei tecnici. Prima volta di Zauli. Stellone naviga bene

Le ultime. Prima volta di Lamberto Zauli contro la Vis, 13ª di Stellone contro il Perugia. Il tecnico vissino contro il Grifo vanta un personale di tutto rispetto: 5 vittorie (comprese l’1-0 al Benelli della scorsa stagione e quella che regalò al suo Frosinone la promozione in B nel maggio 2014), 3 pareggi, 4 sconfitte. Nel Perugia gli assenti sono 9: Lisi, Lewis, Seghetti, Mezzoni, Angella, Riccardi, Di Maggio, Yabre e Agosti. Kanoute è destinato alla panchina. Zauli non vuole alibi ("Ho il compito di allenare al meglio la rosa che ho a disposizione") e mostra rispetto per la Vis: "Sta facendo un grandissimo campionato, non gioca in una sola maniera, sa fare una partita sporca ma anche tecnica. Ha un allenatore esperto, che ha fatto risultati importanti, una società solida e seria. Noi vogliamo dare continuità ai risultati fatti in casa".