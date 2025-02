La squadra. Alluci si allena a parte. Il Teramo va veloce

Stamattina al Del Conero ultimo test per Alluci e compagni per capire anche chi sarà nelle migliori condizioni per affrontare il Teramo. Ieri Alluci è tornato ad allenarsi, ma dopo quattro giorni di febbre ha lavorato a parte, forse oggi con il gruppo, possibile che Gadda lo porti in panchina, difficile che possa schierarlo tra i primi undici. Una perdita pesante per la squadra, che va a sommarsi a quella di Varriale, squalificato.

Sarà dunque un’Ancona un po’ in emergenza, quella che affronterà domani il Teramo, anche se dopo la partita di Sora sono numerosi i punti fermi sui quali potrà contare Gadda. L’undici titolare di domani, infatti, potrebbe essere quello con Laukzemis tra i pali, difesa a tre con Rovinelli o Boccardi, Codromaz e Magnanini, a centrocampo Pecci e Bugari o Marino esterni, in mezzo Gulinatti e mezzali Useini e Sare, in attacco due tra Martiniello, Battistini e Belcastro.

La scelta dell’attacco non sarà dettata solo dalle condizioni dei singoli, ma anche dall’alternativa, oltre all’under Azurunwa, che vorrà avere Gadda da poter sfruttare a partita in corso. Attenzione al Teramo, che in questo campionato ha perso solo nella prima giornata con il Fossombrone e poi a San Benedetto e in casa con L’Aquila, dunque estremamente continuo, e che viene da quattro vittorie nelle ultime cinque gare. Pomante dovrebbe confermare l’undici che domenica scorsa ha travolto l’Isernia.

Dirigerà l’incontro l’arbitro Paolo Isoardi di Cuneo, insieme a lui gli assistenti Paolo Roselli di Avellino e Nicolas Prestini di Pavia.

g.p.