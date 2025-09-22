La squadra. Conferma per la difesa a quattro. Attacco, Ogunseye in vantaggio

Piero Braglia ha già preso possesso del campo di allenamento. Il tecnico, che aveva già visto il Perugia dal vivo (sicuramente a Gubbio), sta lavorando sulla prossima sfida, in progamma domani sera al Curi con la Sambenedettese (fischio di inizio alle 20,45).

Quali le intenzioni del nuovo tecnico biancorosso alla sua prima uscita? Braglia potrebbe confermare la difesa a quattro, qualcosa potrebbe invece cambiare in attacco, con la punta che potrebbe non essere più isolata.

In difesa, davanti a Gemello, possibile un pacchetto arretrato composto da Calapai a destra e Giraudo sul versante opposto. Al centro del pacchetto arretrato, invece, potrebbe trovare spazio Angella, che non ha giocato la gara di venerdì scorso sul campo del Ravenna, mentre Dell’Orco potrebbe anche riposare almeno in avvio, con Nwanege (al rientro dalla due giornate di squalifica) e Megelaitis in ballottaggio per una maglia.

In mezzo al campo il tecnico potrebbe optare per i due mediani: Giunti avrà sicuramente una maglia, mentre per l’altro posto libero sono in ballottaggio Tumbarello e Broh con il primo che parte in vantaggio. E poi? Il tecnico negli anni ha proposto spesso il 4-2-3-1 (o 4-4-1-1), quindi non si esclude che possa essere una soluzione anche per la prima uscita del suo Perugia con appena due giorni di allenamento.

A chi il ruolo di punta centrale? Montevago (che il tecnico ha allenato a Gubbio) e Ogunseye sono in ballottaggio, con il secondo che potrebbe partire in vantaggio. Mentre a sostegno si candida Kanoute, mentre per le corsie esterne con Manzari ancora indisponibile (tenterà un recupero per la gara di sabato con la Pianese) ci sono Matos e Bacchin che si scandano.

Oggi, nella seduta di rifinitura del pomeriggio Braglia farà le sue ultime valutazioni prima dell’esordio martedì sera contro la Sambenedettese.