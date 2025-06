La squadra del quartiere pronta a ripartire dalla Terza categoria. Rinasce il Villa Fastiggi Footbal club

Rinasce il Villa Fastiggi Fc. La squadra del quartiere che dava vita a sentitissimi derby con la vicina Villa Ceccolini, tra i campionati di Prima e Seconda categoria, riprende forma per volontà di un gruppo di amici che hanno voluto rifondarla: Giacomo Pacini, Andrea Ceccolini, Roberto Amadori, Francesco Nicolini, Mirko Rulli e Luca Storoni. Si ricomincia dal campionato di terza categoria: "Puntiamo in alto fin da subito – afferma Andrea Ceccolini – e vogliamo lottare per le prime posizioni. Attorno a noi percepiamo un entusiasmo contagioso. Il quartiere ha accolto la nascita della squadra con grande partecipazione e fervore, segno di quanto ci fosse bisogno di un’iniziativa del genere. Dai bar alle piazze, dai social ai campetti, non si parla d’altro: il paese non vede l’ora di vedere la propria squadra scendere in campo". Sarà la prima squadra a giocare al "V Park", quartiere generale della Vis Pesaro, un tempo campo sportivo "Gino Vitali". Allenatore è Loris Circolone e presidente Giacomo Pacini, vice lo stesso Andrea Ceccolini. I colori saranno sempre il bianco e rosso. Pronti anche gli sponsor: "Ci aiuteranno tutti – conclude Ceccolini – io lavoro nel mobile e ci daranno una mano amici".

d.e.