La Ternana ci crede: con la Torres punta al tris

Le Fere cercano il tris dopo le vittorie con Rimini e Carpi. La Torres è reduce da due sconfitte e un pareggio, ma è squadra che può lottare per le posizioni alte.

"Banco di prova importante – spiega alla vigilia l’allenatore Fabio Liverani – su un campo sempre difficile e contro una squadra allenata da un mio ex compagno e amico di cui conosco le qualità. Dovremo fare una partita seria e vivremo momenti di difficoltà in cui capiremo il nostro stato di forma".

Sulle tre partite in otto giorni, il tecnico rossoverde spiega.

"Potrà avere delle opportunità anche chi ha finora giocato meno. Con il diesse abbiamo voluto creare coppie in ogni ruolo, per alzare l’asticella. In ogni reparto ho varie soluzioni che dipendono sempre dalle caratteristiche dei singoli, ma anche dal tipo di partita che si intende fare. Non abbiamo posti fissi e questo mi piace".

Sulla partita in Sardegna, Liverani aggiunge: "La Torres non ci è molto lontana in classifica. Dovremo essere bravi sulle loro rotazioni. Hanno struttura e in casa sono molto aggressivi. Questo è per noi un campanello d’allarme. Si giocherà anche sulle seconde palle, sui corner e sui calci piazzati. Non sarà una bella partita, ma una partita sporca".

L’allenatore rossoverde si sofferma sulla condizione fisico-atletica generale appare in crescendo.

"La squadra non ha mai avuto problemi in queste partite. Difficilmente ho visto i miei calciatori con i crampi, a differenza degli avversari. Abbiamo sempre concluso in crescendo – conclude Fabio Liverani – e ora devo portare più giocatori a una condizione ottimale".

L’undici in campo potrebbe ricalcare quello sceso in campo di domenica scorsa. Torna disponibile Capuano, restano out per infortunio Loiacono e Kerrigan.

Nella Torres, invece rientra Brentan che ha scontato il turno di squalifica, mentre ancora assenti Zaccagno e Mastinu.

Sul fronte offensivo è ballottaggio tra l’ex rossoverde Carboni e Diakité.

PROBABILI FORMAZIONI.

Stadio "Vanni Sanna" 15.

TORRES (3-4-2-1): Petriccione; Fabriani, Antonelli, Mercadante; Zecca, Giorico, Brentan, Nunziatini; Lunghi, Diakite; Musso.

All.: Pazienza.

TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Maestrelli, Martella; Bianay Balcot, Garetto, Vallocchia, Ndrecka; Orellana; Dubickas, Ferrante.

All.: Liverani.

ARBITRO: Dorillo di Torino.