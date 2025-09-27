La Ternana in casa della capolista: "Sarà un banco di prova importante"

I rossoverdi, rilanciati da 10 punti in 4 gare, fanno visita alla sorprendente capolista Ravenna. Con Fabio Liverani è inevitabile tornare subito sulle critiche a lui rivolte dal sindaco Stefano Bandecchi (che hanno tra l’altro generato forti dissensi sui social).

"Tutti possono avere le proprie idee – commenta il tecnico rossoverde – e cercherò di prendere alcuni suoi consigli. Credo si riferisse al girone facile, ma credo che di facile nel calcio non ci sia mai nulla prima di giocare. E per la Ternana non c’è niente di facile, soprattutto perché fino a poco tempo fa si parlava di fallimento. Io, Mangiarano e Mammarella abbiamo provato a rassicurare i calciatori e i tifosi in un periodo di destabilizzazione. Quindi non riesco a dire che la Ternana deve vincere il campionato. La nuova società ha dato tranquillità e quello che posso fare è continuare a lavorare. Ad oggi la nostra posizione in classifica è giusta e c’è tanto da migliorare. Devo pensare alla squadra e a essere un dipendente della famiglia Rizzo. A Marino Defendi (Bandecchi lo auspica come allenatore della Ternana, n.d.r.), che è stato un mio giocatore, voglio bene anche come persona. Gli auguro un grande futuro da allenatore".

La partita di Ravenna.

"E’ una settimana di grande dispendio di energie e giochiamo contro una squadra forte, che gioca in verticale e ti fa correre tanto – aggiunge l’allenatore della Ternana, Fabio Liverani – . Dovremo essere bravi a seguirli con grande attenzione. Dobbiamo leggere prima il pericolo per essere in minore difficoltà. Anche per i ragazzi deve esserci l’obiettivo di confrontarsi con la capolista per capire a che punto siamo".

Recuperano Capuano e Ferrante, ma è da valutare il loro impiego dall’inizio. Torna disponibile anche Meccariello che aveva saltato per un grave lutto la gara con il Pontedera. Il direttore di gara è Alberto Poli di Verona (un "3° anno", nessun precedente con le fere). Assistenti Giuseppe Bosco e Alessio Miccoli, entrambi di Lanciano, IV ufficiale Mario Picardi di Viareggio, operatore Fvs Davide Merciari di Rimini.

PROBABILI FORMAZIONI.

Stadio "Bruno Benelli", ore 15

RAVENNA (3-4-1-2): Anacoura; Donati, Esposito, Solini; Da Pozzo, Tenkorang, Lonardi, Rrapaj; Spini, Motti; Zagre. All.: Marchionni.

TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Maestrelli, Martella; Bianay, Garetto, Vallocchia, Ndrecka; Orellana; Dubickas, Ferrante. All.: Liverani.

ARBITRO: Poli di Verona.