La Ternana non brilla, un punto a Forlì. Un gran gol di Ferrante vale il pareggio

FORLI’ (4-3-3): Martelli; Manetti, Pellizzari (1’ st Saporetti L.), Elia, Spinelli; Menarini, De Risio (29’ st Ripani), Franzolini (20’ st Scorza); Macrì (20’ st Saporetti S.), Petrelli (33’ st Manuzzi), Farinelli. A disp.: Calvani, Veliaj, Mandrelli, Valentini, Giovannini, Cavallini, Graziani, Coveri. All.: Miramari.

TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio; Meccariello (13’ st Bianay), Capuano, Martella; Donati, Vallocchia, Tripi (13’ st Garetto), Nrecka; Orellana (33’ st Romeo); Leonardi (13’ st Pettinari), Ferrante (33’ st Brignola). A disp.: Vitali, Morlupo, Loiacono, McJannet, Valenti, Durmush, Proietti. All.: Liverani.

ARBITRO: Nigro di Prato.

Marcatori: 4’ st Petrelli, 13’ st Ferrante

Ammoniti: Macrì, Franzolini Recupero: 1 - 7 Angoli: 3 - 6 Spettatori: 1.281 di cui 258 ospiti.

Fere non certo splendenti. Un gran gol di Ferrante rimette in piedi il risultato, poi uno slancio di orgoglio, ma poco altro di concreto per tentare di vincere. Brutta partita in generale e la squadra di Liverani ripiega di nuovo a livello di brillantezza dopo l’apprezzabile gara disputata con il Pineto. In difesa il tecnico propone Meccariello, avanzando Donati in mediana, reparto in cui Tripi è preferito a Garetto. Sul fronte offensivo, assente Dubickas per infortunio, è confermato Leonardi, tornano dal primo minuto Orellana e Ferrante. In panchina c’è Pettinari, inserito nella lista dei 23 al posto di Longoni. Sono indisponibili anche Maestrelli, Biondini e Kerrigan. Miramari propone un undici senza sorprese: centrocampo guidato dal finora determinante Menarini, in avanti Macrì supporta Farinelli e Petrelli. La gara inizia su buoni ritmi. Ternana pericolosa con Orellana (pallone sul fondo), soprattutto con Leonardi che parte sulla sinistra, entra in area ma spara addosso a Martelli. Sul fronte opposto D’Alterio devia in angolo una velenosa conclusione di Macrì. La partita scende di tono, ma al 40’ arriva la migliore occasione per le fere: punizione di Martella dalla sinistra, svetta Capuano e Martelli vola a deviare in corner. Il secondo tempo si apre con il gol del Forlì, realizzato da Petrelli, che, sugli sviluppi di un’innocua rimessa laterale che vede la Ternana in blackout, calcia da centro area e batte il poco reattivo D’Alterio che si vede sfilare il pallone sotto le gambe. La reazione vede un calcio piazzato di Martella che sfiora la traversa. Liverani ne cambia tre. Pettinari, uno dei nuovi entrati, scambia il suo primo pallone con Ferrante che controlla di forza e realizza con un gran sinistro da 20 metri. Per l’argentino è il terzo gol in campionato (confermato anche dopo la review richiesta da Miramari). La Ternana non sembra accontentarsi e al 26’ sfiora il vantaggio con Bianay.