La Ternana risponde sul campo. Ignazio Abate: "Il gruppo è sacro"

"Il gruppo è sacro". Lo ribadisce Ignazio Abate in questa fase di campionato che può rivelarsi decisiva. La squadra, reduce dall’incredibile vicenda della scorsa settimana in cui aveva fatto blocco contro l’esonero del tecnico, nella sfida con l’Arezzo gli ha regalato una prestazione intelligente, concreta e rabbiosa al punto giusto. "In molti ci aspettavano al varco – spiega Abate – pensando potessimo cadere. Ma si respirava grande energia e avevo belle sensazioni. Prima della partita ho cercato di togliere pressione ai ragazzi perché non dovevano mostrare niente a me e alla piazza. Abbiamo avuto pazienza, poi è uscita fuori la qualità. E’ una vittoria che vale 6 punti". Tre gol d’autore per assist e realizzazione, ma anche con manovra iniziata dalle retrovie, vedi il credo voluto dal Mister: "Per partire dal basso devi avere sincronismi e pulizia tecnica che vengono acquisiti sempre di più. Voglio calciatori che si assumano la responsabilità di quello che fanno. L’importante – conclude Abate – è che ci sia sempre questa voglia di migliorarsi". "Abbiamo vissuto una settimana intensa – spiega il capitano Marco Capuano – e la cosa più importante era rispondere sul campo. Anche dopo lo svantaggio sentivo che avremmo vinto. Tutto si è risolto in modo sereno e ringraziamo anche il presidente che è tornato sui suoi passi. Siamo del tutto focalizzati sull’obiettivo finale e abbiamo dato un bel segnale alle avversarie".

NOTIZIARIO. Ieri i rossoverdi hanno ripreso gli allenamenti al "Taddei" in vista della gara di Campobasso (domenica ore 19.30, arbitro Mattia Drigo di Portogruaro, assistenti Lisi-Merciari, IV ufficiale Luongo). Il team molisano, dopo una positiva prima parte di campionato, ha avuto una grave crisi di risultati, scivolando in zona-pericolo. Non vince dal mese di novembre e Prosperi, succeduto a Braglia, ha rimediato due sconfitte in altrettante gare.

Prevendita. E’ scattata la caccia al biglietto per il settore ospiti dell’"Avicor Molinari Stadium", su Ciao Tickets, online e nelle rivendite (a Terni, Caffè Aci in Via Rosselli 15, Sail Post in Corso Vecchio 229, Bacco e Tabacco via Mancini 19. Costo biglietto 14,50 euro, 6 euro per gli under 14, ingresso gratuito per gli under 6.

Settore giovanile. Nella doppia sfida interna con l’Ascoli, l’Under 17 pareggia 0-0 e resta in vetta al girone C, l’Under 15 perde 2-0 (doppietta di Sirocchi). L’Under 16 vince 2-1 in casa della capolista Benevento (gol di Pavese e Cavalletti, Petrone per i locali) e raggiunge il 4° posto. L’Under 14 perde 0-1 con la Lazio (gol di Interlandi). Sabato la Primavera aveva steso 3-2 il Pisa consolidando il 3° posto.