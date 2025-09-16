La Ternana si gode il bis e torna a sorridere: "I ragazzi hanno fame e voglia di vincere"
Il tecnico Fabio Liverani soddisfatto per la prestazione che ha portato al successo col Carpi, il secondo consecutivo dopo Rimini
Due vittorie meritate, una notevole crescita nei meccanismi tattici, nella condizione dei singoli e in autostima. Contro Rimini e Carpi si è forse iniziata a vedere la vera Ternana, come Fabio Liverani auspicava a fine mercato. Le nuove pedine funzionano e ci sono valide conferme anche dai reduci della scorsa stagione. La soluzione delle vicende societarie ha senza dubbio fornito ulteriore carica al gruppo e la classifica presenta ora un volto diverso, anche se è in arrivo la penalizzazione (si spera 2 punti). Claudio Bellucci, che contro il Carpi ha sostituito in panchina lo squalificato Fabio Liverani, commenta: "Non è stata una partita facile. I ragazzi hanno mostrato fame e voglia di vincere, riuscendo con merito a conquistare i tre punti anche grazie al lavoro che hanno svolto in allenamento. Il Carpi si è confermata una bella squadra dal buon palleggio, ma noi siamo stati più bravi a concludere. Abbiamo sfruttato bene anche le ripartenze e avremmo potuto essere ancora più concreti. Anche la vittoria di Rimini non era scontata. I tifosi ci sono sempre vicini e ci tenevamo a vincere anche per loro. Con il mercato abbiamo allestito una rosa che può offrire tante soluzioni tattiche e che in settimana consente di allenarsi con due calciatori per ogni ruolo". Alexis Ferrante sta divenendo un autentico trascinatore, anche con gol e conclusioni pericolose di grande qualità: " Sono contento per la vittoria – spiega l’argentino – e volevamo fare una bella figura anche perché ora c’è un giorno importante per la società che rende più sereni anche noi. I gol fanno vedere tutto in modo diverso e giocando vicino a un altro attaccante riesco a gestirmi meglio e a essere più lucido sui palloni decisivi. Ma io ho sempre dato tutto, anche quando non segnavo. Mister Liverani mi ha dato piena fiducia e avevo fatto bene già nei playoff". "Io e Ferrante – commenta Edgaras Dubickas – proviamo certe giocate tutta la settimana e tentiamo sempre di divertirci. Giochiamo insieme da poco e stiamo crescendo. Mi trovo bene con tutti i compagni e l’importante è che la squadra vinca. Non mi ispiro a un calciatore in particolare. Provo a giocare come mi piace. Sono venuto a Terni perchè conoscevo il mister dai tempi del Lecce". Le Fere hanno ripreso ad allenarsi all’antistadio, dove saranno anche oggi alle 17.30 per una seduta a porte aperte. In vista c’è la gara sul campo della Torres (sabato ore 15). Saranno ancora out Capuano, Loiacono e Kerrigan (il quale è comunque fuori lista) che lavorano in modo differenziato.
