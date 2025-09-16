La Ternana si gode il bis e torna a sorridere: "I ragazzi hanno fame e voglia di vincere"

Due vittorie meritate, una notevole crescita nei meccanismi tattici, nella condizione dei singoli e in autostima. Contro Rimini e Carpi si è forse iniziata a vedere la vera Ternana, come Fabio Liverani auspicava a fine mercato. Le nuove pedine funzionano e ci sono valide conferme anche dai reduci della scorsa stagione. La soluzione delle vicende societarie ha senza dubbio fornito ulteriore carica al gruppo e la classifica presenta ora un volto diverso, anche se è in arrivo la penalizzazione (si spera 2 punti). Claudio Bellucci, che contro il Carpi ha sostituito in panchina lo squalificato Fabio Liverani, commenta: "Non è stata una partita facile. I ragazzi hanno mostrato fame e voglia di vincere, riuscendo con merito a conquistare i tre punti anche grazie al lavoro che hanno svolto in allenamento. Il Carpi si è confermata una bella squadra dal buon palleggio, ma noi siamo stati più bravi a concludere. Abbiamo sfruttato bene anche le ripartenze e avremmo potuto essere ancora più concreti. Anche la vittoria di Rimini non era scontata. I tifosi ci sono sempre vicini e ci tenevamo a vincere anche per loro. Con il mercato abbiamo allestito una rosa che può offrire tante soluzioni tattiche e che in settimana consente di allenarsi con due calciatori per ogni ruolo". Alexis Ferrante sta divenendo un autentico trascinatore, anche con gol e conclusioni pericolose di grande qualità: " Sono contento per la vittoria – spiega l’argentino – e volevamo fare una bella figura anche perché ora c’è un giorno importante per la società che rende più sereni anche noi. I gol fanno vedere tutto in modo diverso e giocando vicino a un altro attaccante riesco a gestirmi meglio e a essere più lucido sui palloni decisivi. Ma io ho sempre dato tutto, anche quando non segnavo. Mister Liverani mi ha dato piena fiducia e avevo fatto bene già nei playoff". "Io e Ferrante – commenta Edgaras Dubickas – proviamo certe giocate tutta la settimana e tentiamo sempre di divertirci. Giochiamo insieme da poco e stiamo crescendo. Mi trovo bene con tutti i compagni e l’importante è che la squadra vinca. Non mi ispiro a un calciatore in particolare. Provo a giocare come mi piace. Sono venuto a Terni perchè conoscevo il mister dai tempi del Lecce". Le Fere hanno ripreso ad allenarsi all’antistadio, dove saranno anche oggi alle 17.30 per una seduta a porte aperte. In vista c’è la gara sul campo della Torres (sabato ore 15). Saranno ancora out Capuano, Loiacono e Kerrigan (il quale è comunque fuori lista) che lavorano in modo differenziato.