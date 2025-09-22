La Ternana, turn over col Pontedera: "I tifosi potranno darci una mano"

I segnali sono buoni, la serie positiva continua e il calendario indica che c’è aria di turnover. Le Fere tornano in campo domani al "Liberati" contro il Pontedera (ore 18.30) ed è certo che Fabio Liverani opterà per diverse varianti rispetto alle formazioni schierate di recente.

Si riparte da quanto visto contro la Torres, ovvero una Ternana che è rimasta compatta e lucida anche dopo lo svantaggio, associando grande carattere a buone trame di gioco.

"Nella prima mezzora – ha spiegato il tecnico rossoverde – pur non concedendo nulla, ci hanno trovato un po’ impreparati e abbiamo preso gol su un pallone che avremmo potuto gestire tranquillamente. Dobbiamo essere più veloci nel capire che tipo di partita è. Ma nel secondo tempo abbiamo giocato a una porta sola. Avremmo potuto essere più incisivi in qualche occasione. Devo fare i complimenti ai ragazzi, perché riprendere il risultato con questa personalità credo sia un segnale di crescita. Domani ci sarà possibilità di qualche cambio e tutti devono essere pronti. Ci attende un’altra battaglia, contro una squadra che viene da una sconfitta (0-4 in casa contro il Campobasso, n.d.r.). Sta comunque a noi far diventare le partite più difficili o meno difficili. Contro la Torres ce la siamo un po’ complicata".

Il tecnico Liverani conclude con un appello.

"Spero che i tifosi possano supportarci sempre di più. A maggior ragione giocando ogni tre giorni ti danno una grande energia che può aiutare i ragazzi". La squadra ha ripreso ad allenarsi ieri mattina all’antistadio, a porte chiuse.

In difesa si va verso l’impiego dal primo minuto di Capuano che sabato, dopo tre gare di assenza per infortunio, è subentrato in corsa disputando una valida mezzora finale a direzione del reparto.

Il recupero del capitano è provvidenziale, anche considerando il persistere dell’assenza di Loiacono e che difficilmente potrà esserci il pieno recupero di Martella il quale ha saltato la gara con la Torres a causa di un affaticamento muscolare. Per quanto riguarda gli altri reparti, potrebbe esserci spazio dall’inizio per Romeo che è in grado di agire sia sulla corsia destra in fase di spinta che sulla trequarti. In mediana, anche Tripi ha delle chance.

Sul fronte offensivo sono da verificare le condizioni di Ferrante che a Sassari ha lasciato il campo a metà ripresa, risentendo dei postumi di un contrasto di gioco.