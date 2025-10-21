La Ternana vola e la classifica si rafforza. Pettinari: "Dobbiamo vincere gli scontri diretti"

Prestazione notevole per gioco e mentalità, validi segnali da tutta la rosa. E la classifica si rafforza, in vista della grande sfida con la capolista Arezzo (sabato al "Liberati", ore 14.30) per la quale si auspica un buon afflusso di pubblico. A Campobasso le fere hanno palesato una crescita molto più chiara rispetto alle gare precedenti. La porta è tra l’altro rimasta inviolata (era accaduto soltanto contro il Carpi), fermo restando che il reparto arretrato aveva quasi sempre concesso ben poco agli avversari.

Fin dal primo tempo, oltre al notevole possesso-palla c’è stata una costante propensione alla fase di spinta, che però fino all’intervallo non ha generato vere occasioni se si esclude la quasi autorete del Campobasso. Ma la Ternana ha saputo interpretare con intelligenza lo scenario, andando a produrre il gol-partita e altre occasioni nella ripresa, in un contesto di gara diverso, quando anche con i cambi si è avuta la conferma dell’ampiezza della rosa. Tra l’altro, è stata la prima volta che Fabio Liverani ha potuto contare su tutti gli effettivi in lista.

Stefano Pettinari è sugli scudi. Tornato in rossoverde quasi in punta di piedi, ha realizzato il gol da tre punti (il primo in Serie C) e sembra poter divenire una potente arma in più: "Sono arrivato da un mese – ha spiegato l’attaccante – e mi mancano i 90 minuti che ti portano ad avere la giusta condizione. Queste sono vittorie sofferte e importanti. Meritavamo il gol già nel primo tempo Dobbiamo migliorare nella gestione delle partite e soffrire meno. Nel finale abbiamo subito troppo gli avversari. Dobbiamo fare pochi passi falsi e vincere gli scontri diretti. Sul rigore ho rispettato la decisione di Liverani. Per fortuna l’errore (di Orellana, n.d.r.) non ha inciso sul risultato".

La squadra ha ripreso ad allenarsi ieri all’antistadio. Nessuna particolare conseguenza per Tripi, uscito anzitempo dal campo domenica scorsa a causa di una ferita al cuoio capelluto. In merito alla gara di Campobasso il Giudice Sportivo ha comminato 100 euro di multa alla Ternana per un coro oltraggioso da parte dei suoi sostenitori nei confronti delle Forze dell’Ordine.

Proseguono gli eventi per celebrare il centenario della società rossoverde organizzati dal Comune di Terni e dal Centro Coordinamento Clubs con il contributo della Fondazione Carit. Oggi alle 17 in Piazza della Repubblica si terrà la tavola rotonda "La Ternana e il Motoclub Libero Liberati". Domani dalle 17.30 alle 19.30 ci sarà la presentazione del settore giovanile rossoverde e sfilerà il Corteo storico San Valentino.